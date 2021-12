Francesco Monte tuona sul Festival di Sanremo: le pesanti critiche dell’ex tronista

Dopo che sono stati resi noti i big che prenderanno parte al Festival di Sanremo, sono arrivate pesanti accuse da parte di Francesco Monte che non condivide alcune decisioni.

Francesco Monte è un personaggio televisivo di Taranto classe 1988. Inizia la sua carriera come modello per pagarsi gli studi alla facoltà di Economia. Diventa famoso grazie alla partecipazione a Uomini e Donne come tronista dove trova l’amore con Teresanna Pugliese. Successivamente decide di puntare sulla sua carriera e di studiare trasferendosi negli Stati Uniti per un corso di recitazione tanto che poi prende parte a serie tv italiane ed a Furore 2.

Nel 2018 partecipa all‘Isola dei Famosi a cui segue la partecipazione al Grande Fratello Vip, mentre nel 2019 è tra i concorrenti di Tale e Quale Show. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto, Giulia Salemi, mentre dal 2019 è felice al fianco di Isabella De Candia.

Francesco Monte contro il Festival di Sanremo: cosa succede?

Sono mesi, se non anni che Francesco Monte cerca la sua opportunità nel mondo della musica. Eppure, da questo punto di vista, la sua vita professionale non riesce a decollare nonostante lui non si sia mai arreso.

Per questo motivo, quando è stata resa nota la lista dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2022, l’ex tronista non ci è stato ed ha accusato pesantemente alcune delle decisioni prese come quella di scegliere Ana Mena. Cantante famosa per i suoi tormentoni estivi come A un passo dalla luna, ma come sappiamo alla kermesse canora prendono parte i cantanti italiani, mentre Ana Mena è spagnola.

Così Francesco Monte si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram dove ha chiesto: “Ma non era il Festival della Canzone Italiana? Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani? Signora Rai, con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti. È cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?”.

Il Festival di Sanremo nel caos per la scelta di Ana Mena

Al momento, dalla Rai non è arrivata nessuna replica, ma il pensiero di Francesco Monte ha ottenuto un grande riscontro mediatico ed ha ottenuto molto supporto, in tanti hanno dato ragione all’ex tronista.

Nessuno mette in dubbio che Ana Mena non sia un’artista degna del palco dell’Ariston poiché è una ragazza giovane e di talento, ma non è italiana e non concordano sul fatto che un’artista non italiana partecipi al Festival di Sanremo.