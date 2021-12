“Ho detto basta”: Caterina Balivo rivela la crisi con il marito

La vita di Caterina Balivo è tutta rosa e fiori? In realtà non è così ed è la conduttrice campana a rivelare i problemi e la crisi che ha vissuto di recente con il marito.

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva di Napoli classe 1980. Nel 1999 arriva terza a Miss Italia ed esordisce come valletta in Scommettiamo che..? continuando la sua collaborazione con la Rai come inviata de I Raccomandati e di Miss Italia. Finalmente arriva alla conduzione nel 2003 con Unomattina Estate Weekend e poi, per due anni, con Unomattina.

Dal 2005 al 2017 è al timone di Telethon fino ad arrivare ad allietare i pomeriggi dei telespettatori con Detto Fatto. Nel 2021 è tra i giudici de Il cantante mascherato. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2014 è sposata con Guido Maria Brera che l’ha resa madre di Guido Alberto (2012) e di Cora (2017).

Caterina Balivo e la crisi con il marito

Caterina Balivo è stata ospite a Verissimo dove ha parlato a cuore aperto di vari argomenti, uno tra tutti la crisi vissuta negli ultimi mesi con il marito Guido Maria Brera. I due sono sposati da sette anni ed hanno due figli eppure non tutto è sempre andato per il verso giusto, nonostante siano visti dal pubblico come la famiglia perfetta.

Gli stessi autori di Verissimo hanno voluto descriverli così e la Balivo ha voluto far chiarezza: “Non esiste la famiglia perfetta, questo servizio è bellissimo, ma c’è stato un errore: avete detto una famiglia perfetta, ma non ce ne sono, nemmeno la mia che è fatta di sacrifici, litigi, crisi, di voglia di lottare per stare insieme”. Proseguendo poi: “Ci sono giorni in cui dico che preferisco stare sola”.

Parole che nessuno si aspettava, neanche Silvia Toffanin soprattutto quando ha affermato che: “Certi giorni ho detto basta. Erano momenti in cui tu fai fatica a raccontarti come noi, ma ti racconti come tu”. Tuttavia poi ha riflettuto sulla cosa ed ha deciso di andare avanti e non rivolgersi a nessun avvocato.

Cosa è successo a Caterina Balivo ed al marito?

I primi problemi sono nati dopo la pandemia e durante il lockdown. Momenti difficili per tutti noi ed anche per i personaggi famosi. Proprio in quel momento è nata una sorta di lontananza tra Caterina Balivo ed il marito, soprattutto quando poi si è iniziati a tornare alla normalità.

La conduttrice campana racconta che: “Io avevo voglia di vivere, viaggiare, comunicare, stare in mezzo alla gente. Lui no, è più orso, riflessivo, voleva stare tranquillo a leggere, mentre io volevo tornare alla vita di prima”.