Kate Middleton perde il controllo: la duchessa di Cambridge è scoppiata in lacrime | Il retroscena

Cosa è successo a Kate Middleton? La moglie del principe William è letteralmente scoppiata in lacrime dopo aver perso il controllo in un litigio. Ricostruiamo la vicenda della duchessa.

Kate Middleton è la duchessa di Cambridge, principessa moglie del Principe William e futura consorte del Re del Regno Unito, quando suo marito succederà al legittimo erede al trono, il principe Carlo. Anche se tutti la chiamano Kate, il suo vero nome è Catherine, ha 39 anni d’età ed è sposata con William dall’aprile del 2011.

Kate e William si sono conosciuti ai tempi dell’Università e dopo un breve fidanzamento sono convolati a nozze nella principesca Abbazia di Westminster. Insieme hanno avuto anche tre figli: il più grande e futuro erede al trono è il piccolo George di Cambridge, che oggi ha 8 anni. Dopo di lui sono nati Charlotte (6 anni) e Louis (3 anni).

Da quando è diventata la duchessa di Cambridge, Kate Middleton è stata sommersa da critiche e gossip che l’hanno dipinta come un’arrampicatrice sociale, in cerca di soldi e notorietà: le voci più maligne la dipingono come una donna interessata solo al potere, che avrebbe sposato William solo per interesse.

A peggiorare la situazione, ultimamente, il documentario della BBC ha ripreso ad alimentare strane indiscrezioni sul suo conto, specie per quanto riguarda il rapporto tra Kate e sua cognata Meghan Markle, moglie del principe Harry, il fratello minore di William. Adesso, però, un nuovo retroscena racconta di Kate Middleton scoppiata a piangere dopo un litigio.

Litigio tra le principesse Kate Middleton e Meghan Markle

Il clamoroso retroscena stato raccontato dal Daily Telegraph, un quotidiano britannico che ha pubblicato una lunga intervista realizzata a Kirstie Allsopp, giornalista inglese molto famosa nel suo paese e considerata un’autentica esperta di tutto ciò che accade all’interno della Royal Family. Ecco che cosa ha raccontato.

Tutti sanno che nel 2018, solo pochi giorni prima del matrimonio tra Harry e Meghan, ci sarebbe stato un clamoroso litigio tra Meghan e Kate: a raccontarlo era stata proprio Meghan Markle in una famosa intervista ad Oprah Winfrey. Peccato, però, che adesso sia emersa una nuova versione dei fatti.

A differenza di quanto si pensasse, pare che Kate Middleton sia scoppiata in lacrime durante il litigio con la cognata, accusata di essere troppo scortese con lo staff che lavora al palazzo reale. Kate sarebbe letteralmente esplosa fino a perdere completamente il controllo di se stessa e fare una plateale sfuriata davanti a tutti, per poi finire a piangere dalla rabbia. Un nuovo tassello nel gossip di corte più discusso degli ultimi anni.