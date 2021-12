Michelle Hunziker di nuovo al fianco di Eros Ramazzotti: ecco la foto che li ‘incastra’

Che ci fanno insieme Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti? Separati dal 2002 dopo un breve matrimonio, questa foto mostra di nuovo la conduttrice svizzera al fianco del cantante.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati una delle coppie più in vista tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000: dopo il matrimonio, la relazione tra la conduttrice svizzera e il famoso cantante pop è durata appena pochi anni. Nel 2002 la separazione e nel 2009 il divorzio definitivo, ma adesso una foto apre a nuovi scenari…

La storia tra Hunziker e Ramazzotti inizia nell’estate del 1995, quando la giovanissima modella Michelle incontra il già famosissimo cantante Eros in una discoteca e se ne innamora. Molti ricorderanno la pomposa cerimonia di nozze in uno sfarzoso castello in provincia di Roma, nella primavera del ’98. Poi le cose sono andate male.

Anni dopo Michelle Hunziker racconterà di essere stata plagiata da una setta e di esserne uscita solo anni dopo, quando il suo matrimonio con Eros Ramazzotti era già andato a rotoli. La coppia ha comunque fatto in tempo ad avere una figlia: si chiama Aurora Ramazzotti ed è nata nel ’96, quando i due non si erano ancora nemmeno sposati.

Sono passati ormai molti anni ed entrambi hanno avuto modo di rifarsi una vita. Che cos’è allora che ha riavvicinato la Hunziker ad Eros dopo tutto questo tempo? Vederla di nuovo al suo fianco in questa foto è strano, ma c’è un motivo molto semplice alla base e forse lo avrete già intuito.

Michelle ed Eros insieme per la figlia Aurora Ramazzotti

Ecco la foto che li incastra: sulla sinistra Michelle Hunziker, a destra Eros Ramazzotti e al centro la giovane Aurora, prima figlia della coppia. Come mai di nuovo tutti e tre insieme? Perché il 5 dicembre 2021 Aurora Ramazzotti ha compiuto 25 anni d’età ed ha festeggiato il compleanno con mamma e papà, tutti insieme appassionatamente.

Insomma, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non sono tornati insieme, anche se questa foto apre a nuovi scenari circa il rapporto tra i due, che evidentemente sono tornati amici per il bene della figlia, nonostante i litigi e le incomprensioni del passato.

Oggi la Hunziker è felicemente sposata con Tommaso Trussardi e con lui ha avuto altre due figlie, Sole (8 anni) e Celeste (6 anni). Eros invece ha avuto altri due figli dalla modella Marica Pellegrinelli, con la quale ha però divorziato nel 2012.