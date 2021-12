Cecilia Rodriguez, ecco la verità sui problemi di salute: “Sono dimagrita come…”

Cosa sta succedendo a Cecilia Rodriguez? La showgirl argentina rivela la verità sui problemi di salute e sul perché è dimagrita.

Cecilia Rodriguez è una showgirl argentina classe 1990. Figlia di Gustavo e di Veronica, è diventata famosa in Italia inizialmente per essere la sorella minore di Belen Rodriguez. Tuttavia, la piccola Rodriguez ha deciso di camminare con le proprie gambe e di non essere etichettata sempre e solo come “sorella di”.

Inizia la carriera di modella e di indossatrice, ma la vera popolarità la raggiunge quando è tra i concorrenti dell‘Isola dei Famosi (2015) e del Grande Fratello Vip (2017). Inoltre, insieme a Belen ha prodotto Me Fui, linea di costumi da bagno, ed Hinnominate, linea di abbigliamento a cui ha preso parte anche il fratello Jeremias. Nel 2020 ha condotto Ex on the Beach Italia al fianco del fidanzato Moser. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Francesco Monte, mentre dal 2017 è al fianco di Ignazio Moser.

Come mai Cecilia Rodriguez è dimagrita?

Si sa, i personaggi famosi sono sempre sotto la lente di ingrandimento del pubblico grazie alle storie ed ai post che condividono ogni giorno e che danno la possibilità di vedere i loro cambiamenti. Così è successo a Cecilia Rodriguez.

La sorella minore di Belen ne ha approfittato per rispondere ad alcune domande mentre si trovava in treno, diretta in Svizzera, per raggiungere il fidanzato Ignazio Moser. Una delle tante domande era sulla sua forma fisica. La Rodriguez, infatti, aveva affermato di aver perso qualche chilo così un suo follower le ha chiesto se il motivo di questo fossero dei problemi di salute.

Chechu ci tiene a precisare che non ha nessun problema di salute e che: “Sono dimagrita come tutti gli anni dopo l’estate”, sottolineando che sta bene e che mangia e che “Su questo potete stare sereni”. Quindi la piccola Rodriguez è in ottima salute e non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Cecilia Rodriguez si schiera dalla parte di Antonino Spinalbese?

Nel frattempo, mentre la sorella Belen ed Antonino Spinalbese sono in crisi, Cecilia Rodriguez si è schierata dalla parte del cognato. Non è certo un mistero che Antonino ha sempre avuto la sua approvazione poiché è un ragazzo non famoso, con la testa sulle spalle, maturo per la sua età e con dei valori.

Per questo motivo, Cecilia è rimasta in contatto con lui. D’altronde lei stessa ha rivelato che la cosa più bella che le sia capitata in questo 2021 è stata diventare zia di Luna Mari, quindi il merito va anche a Spinalbese. Nell’attesa di vedere se tornerà il sereno tra Belen ed Antonino.