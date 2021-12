Come leggere i messaggi cancellati su Whatsapp: ecco il trucco impensabile

Sapete che esiste un trucco per leggere i messaggi anche quando appare la dicitura “Questo messaggio è stato eliminato”? Ecco qual è

Oramai al giorno d’oggi chiunque sia in possesso di uno smartphone fa utilizzo delle app di messaggistica quotidianamente. Oltre ai più noti social network infatti, come ad esempio Facebook, Instagram o Twitter, senza alcuna ombra di dubbio una delle applicazioni maggiormente scaricate è proprio WhatsApp.

Con quest’ultima è possibile messaggiare in tempo reale con qualunque persona ed in qualsiasi parte del mondo essa si trovi, senza pagare nessun costo aggiuntivo rispetto alla promozione del proprio gestore. Proprio per tal motivo, il numero di sms inviati è crollato drasticamente, visto che sempre più gente fa uso delle chat istantanee.

Ovviamente non si tratta dell’unica app che sfrutta una funzione simile, ma ne conosciamo anche altre, tra le quali Telegram spicca tra le più in voga del momento, soprattutto in considerazione del suo semplice ed intuitivo utilizzo. Tuttavia, recentemente è stato scoperto un modo per riuscire a leggere i messaggi eliminati da WhatsApp, il quale potrebbe cambiare completamente le cose.

Ecco il metodo per recuperare i messaggi eliminati da WhatsApp

Innanzitutto è necessario fare una chiara distinzione, ovvero tra chi è un possessore di Android e chi invece ha uno smartphone della Apple. Nel primo caso è sufficiente scaricare una particolare app che si chiama “WhatsRemoved+”. Una volta eseguito il download dal Play Store, il programma va configurato con pochi e semplici passaggi.

Per prima cosa c’è da dare il consenso alle notifiche attraverso le impostazioni del telefono, cercando il nome della suddetta app tra le varie installate nel device. In seguito lo stesso procedimento va fatto per l’applicazione di WhatsApp, mettendo la spunta sulla scritta “Seguente” e, eventualmente, sulla dicitura “Consenti”.

In questo modo, una volta completati i passaggi, la notifica del messaggio inviato e poi cancellato resterà salvata lo stesso, in modo che possiate leggere appunto anche tutti quelli eliminati in un secondo momento. Per quel che riguarda i telefoni Apple invece, non esiste alcuna app in grado di fornire il medesimo servizio, tuttavia potrebbe esserci un rimedio.

Un modo per rileggere i messaggi eliminati infatti, è quello di ripristinare un backup del noto servizio di messaggistica istantanea in una data antecedente a quella della cancellazione della chat. A differenza di Android però, in cui i backup avvengono sul dispositivo, per gli iPhone è necessario l’utilizzo di iCloud, dove bisogna cercare la data dell’ultimo backup, sperando che sia precedente a quella in cui ci sono i messaggi che ci interessa ripristinare.