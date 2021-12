Francesco Facchinetti annuncia la bella notizia: la famiglia si allarga

Bellissima notizia per Francesco Facchinetti. La sua famiglia si allarga grazie ad un nuovo arrivato: DJ Francesco lo ha annunciato su Instagram confessando tutto il suo amore a cuore aperto.

Francesco Facchinetti è il figlio di Roby Facchinetti, il famosissimo tastierista e cantante dei Pooh. In gioventù è stato cantante e disc jockey, noto con l’appellativo di Dj Francesco: oggi ha 41 anni d’età ed è un conduttore televisivo, imprenditore e agente dello spettacolo, anche lui volto noto della tv italiana.

Sebbene molti ricordino ancora i suoi successi da Dj, come “La canzone del capitano uncino“, vero e proprio tormentone dell’estate 2003, Francesco Facchinetti oggi è soprattutto un agente a capo della sua stessa agenzia di management, con la quale cura gli interessi di molti personaggi televisivi, attori e cantanti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2014 è sposato con la fashion blogger brasiliana Wilma Helena Faissol, con la quale ha avuto due bambini. In passato, però, Francesco Facchinetti aveva già avuto una figlia di nome Mia (10 anni d’età), frutto della sua vecchia relazione amorosa con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Di recente l’ex Dj è stato al centro dell’attenzione mediatica per la denuncia esposta ai danni del lottatore irlandese Conor McGregor, colpevole di averlo colpito con un pugno in pieno volto, apparentemente senza alcun motivo, al termine di una serata passata in compagnia in un noto hotel di Roma.

Facchinetti annuncia il nuovo arrivato su Instagram

Per fortuna, ora è arrivata una bella notizia che riporterà il sorriso in casa Facchinetti. È stato lui stesso ad annunciarlo, per la gioia di sua moglie Wilma Helena Faissol e soprattutto dei loro due figli Leone Facchinetti, di 7 anni, e Lavinia Facchinetti, di 5 anni.

Si chiama Wall Street, è un cavallo di razza ed è lui l’ultimo arrivato in casa Facchinetti. Francesco lo ha annunciato con gioia attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando una serie di foto e un messaggio d’amore a cuore aperto: “Mia moglie e i miei figli ti amano alla follia“.

La famiglia si allarga, dunque, e il cavallo Wall Street sta già diventando il migliore amico del piccolo Leone, il figlio di Francesco Facchinetti, che pratica equitazione e appena può si allena con il destriero. “Io non posso fare altro che ringraziarti per essere entrato a far parte della nostra famiglia“, scrive Francesco, che sembra sinceramente innamorato del nuovo arrivato.