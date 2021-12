Laura Torrisi addolorata dal lutto: “Il mio amato…” | Lacrime a fiumi

Triste vicenda per la bella Laura Torrisi. L’attrice e showgirl siciliana piange la scomparsa del suo amato: lacrime a fiumi, ma anche un segno del destino. E lei si consola così su Instagram.

Laura Torrisi è un’attrice e showgirl nata a Catania, oggi ha 42 anni d’età ed è madre di Martina, bimba di 11 anni, figlia frutto del matrimonio con l’attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni, con il quale la Torrisi è stata sposata per sette anni fino al 2014, data della definitiva separazione.

Laura Torrisi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella, partecipando al concorso di Miss Italia e ottenendo subito qualche piccolo ruolo al cinema. Il vero exploit, però, arriva nel 2006 quando all’età di 26 anni partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello.

Grazie al GF si guadagna la notorietà nazionale e si fa notare anche da Leonardo Pieraccioni, che la chiama sul set del film “Una moglie bellissima”, dove la Torrisi interpreta il ruolo di Miranda, moglie del protagonista. Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, però, si innamorano sul serio e nel 2007 si sposano.

Di recente la Torrisi è tornata in Tv, prima per partecipare alla versione “Celebrities” di Amici di Maria De Filippi e poi per prendere parte al film di Enzo Salvi “Din Don – Una parrocchia in due“. Ora, però, arriva una spiacevole notizia per l’attrice siciliana, che piange la scomparsa del suo amato nonno.

Laura Torrisi piange suo nonno e si consola così

L’attrice ha sfogato il suo dolore su Instagram, pubblicando una storia commossa che testimonia le lacrime a fiumi versati in questi anni per la scomparsa di suo nonno, al quale era molto affezionata: “Quattro anni fa il mio amato nonno ci lasciava“. A volte, però, anche nel dolore può nascere qualcosa di bello, ed è questo il caso.

“Nello stesso giorno sei nata tu, un anno fa“, scrive la Torrisi riferendosi alla cucciola che stringe tra le braccia nella foto. Un cagnolino nato nello stesso giorno in cui è morto suo nonno. Un segno del destino che l’ha aiutata a superare il lutto per la tragica scomparsa.

“Sei buffa, testona e ruffiana come lui. Io credo che niente sia un caso. Niente“. Parole al miele per la cagnolina e un messaggio finale per il nonno: “Una catena di baci“. Laura Torrisi è la dimostrazione che anche il dolore più grande può essere superato con l’amore e l’affetto.