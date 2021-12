Regina Elisabetta, il tragico lutto che ha sconvolto Buckingham Palace: lacrime a corte

Tragica scomparsa che sconvolge la Regina Elisabetta II e tutta la Royal Family di Buckingham Palace. È morta all’età di 101 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della Regina del Regno Unito.

Elizabeth Alexandra Mary è per tutti la Regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito dal 1953, quando ha ereditato il trono da suo padre Re Giorgio sesto. Oggi ha 95 anni d’età ed è ormai in carica da 68 anni, il che la rende la regina più longeva della storia d’Inghilterra e non solo. Alla sua morte le succederà suo figlio Carlo, principe del Galles.

Con l’età che avanza la Regina Elisabetta II è un po’ uscita dalle scene. Nelle scorse settimane da Buckingham Palace è stata diffusa la notizia che i medici di corte le hanno vietato di sorseggiare il drink serale che per abitudine la Regina beve tutte le sere dopo cena. A questo si è aggiunto un progressivo allontanamento dagli impegni istituzionali.

Di recente, inoltre, la serenità della famiglia reale è stata sconvolta dalle indiscrezioni riportate dalla BBC nel documentario “I principi e la stampa”, che getta ombre sul rapporto tra i fratelli William ed Harry, nipoti della regina, e le rispettive consorti Kate Middleton e Meghan Markle.

Adesso, però, un nuovo tragico evento sconvolge la vita della Royal Family britannica. La corte inglese si stringe al lutto della Regina, che ha perso una delle sue amiche più preziose, dama di corte e compagna di vita da quando Elisabetta II era rimasta vedova di suo marito Filippo.

È morta Ann FitzRoy, la dama di compagnia della Regina

Pochi giorni fa si è spenta la vita di Ann Fortune FitzRoy, Duchessa Madre di Grafton, morta alla veneranda età di 101 anni, già vedova di suo marito dal 2009. Oltre ad essere una nobildonna inglese amica intima della Regina, la FitzRoy era anche insignita di incarichi importanti a Buckingham Palace.

Nel 1953, in occasione della salita al trono della Regina, Ann FitzRoy era stata nominata Lady of Bedchamber, cioè “camerista”, un incarico ufficiale tipicamente assegnato alle donne che hanno il compito di prendersi cura della Regina nella sua camera da letto.

Nel 1967, poi, Ann Fortune FitzRoy era stata promossa al ruolo di Mistress of the Robes, cioè dama di compagnia di alto rango, ruolo di prestigio che si assegna alla donna che cura l’abbigliamento della Regina e in particolare i suoi gioielli. Lei e la Regina si conoscevano da sempre e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della sovrana.