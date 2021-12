“Striscia la Notizia”, i problemi ai polmoni della velina: ecco le sue condizioni attuali

Dopo un mese di assenza, le veline Giulia e Talisa tornano sul bancone di Striscia la Notizia e rivelano che una di loro ha avuto problemi ai polmoni.

Talisa Jade Ravagnani è una ballerina di Milano classe 2001. Un’adolescenza passata lontana dall’Italia, precisamente a Dubai prima ed a Los Angeles dopo. Proprio nella città californiana si trovava in vacanza con la sorella quando ha deciso di fare un provino ed è riuscita ad entrare in una prestigiosa scuola di ballo che l’ha portata a stare quattro anni lontana dalla sua famiglia.

In America, Talisa partecipa al videoclip di Look At Her Now, canzone di Selena Gomez. Tornata in Italia prende parte ad Amici diventando una delle concorrenti più talentuosa e poi nel giugno 2021 viene scelta come velina bionda di Striscia la Notizia.

Talisa e Giulia tornano a Striscia la Notizia: come stanno le veline?

Per Talisa Ravagnani e Giulia Pelegatti l’avventura a Striscia la Notizia non è iniziata nel migliore dei modi. Le due ragazze, infatti, sono entrate in contatto con un positivo al Covid19 e sono state costrette alla quarantena fiduciaria. Per questo motivo, sono state sostituite da Shaila Gatta e da Mikaela Neaze Silvia, le ex veline che le avevano precedute.

Un’assenza che si è protratta un po’ a lungo e che ha fatto preoccupare il pubblico poiché le due nuove veline non facevano ritorno. Adesso, finalmente, sono tornate e la verità è stata rivelata. Per fortuna, Talisa e Giulia non hanno contratto il Covid, ma Talisa ha avuto altri problemi di salute che l’hanno costretta ad un riposo forzato.

Un riposo che è durato quattro settimane dovuto a: “A Talisa è stata diagnosticata una broncopolmonite e le è stato prescritto un periodo di riposo”. Ovviamente, essendo in coppia, anche Giulia ha dovuto aspettare di rientrare per poi tornare insieme alla sua collega.

Il ritorno di Talisa e Giulia a Striscia la Notizia

Oggi Talisa Ravagnani sta bene. Prima di rientrare ufficialmente, si è dedicata ad una settimana di prove per vedere se i suoi polmoni erano in grado di reggere i ritmi di Striscia la Notizia e così è tornata sul famoso bancone al fianco di Giulia Pelegatti dopo un mese di assenza.

Le due sono state accolte con molto affetto dal pubblico e sono pronte a ricominciare ufficialmente questa importante avventura sperando che questa volta vada tutto per il meglio e non ci siano ulteriori ostacoli nel loro lavoro.