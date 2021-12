Triste notizia per Claudio Baglioni: lo straordinario artista non ce l’ha fatta

Brutte notizie per Claudio Baglioni, attualmente in Tv su Canale 5 con lo show “Uà – Uomo di varie età”. Il cantante e conduttore non ce l’ha fatta e alla fine si è dovuto arrendere.

Claudio Baglioni è un cantante e musicista tra i più famosi e importanti nella storia del cantautorato italiano. In carriera vanta la pubblicazione di ben quaranta album musicali, oggi ha 70 anni d’età e negli ultimi anni sempre più spesso lo abbiamo visto in tv nelle vesti di conduttore televisivo, showman e presentatore.

La carriera da cantautore di Baglioni parla da sola, al punto che la canzone “Questo piccolo grande amore“, già vincitrice del Festival di Sanremo 1985 è stata riconosciuta come la canzone italiana del secolo. Come già anticipato, però, Baglioni ha iniziato a collezionare successi anche in televisione.

Per due anni nel 2018 e nel 2019 è stato direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, assistito prima da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, poi da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Nel 2020 ha presentato anche lo show “Speciale Claudio Baglioni – In questa storia che è la mia“, andato in onda su Rai Play.

Quest’anno è ritornato alla conduzione di un programma televisivo con lo show “Uà – Uomo di varie età“, programma televisivo di genere musicale creato apposta per lui, in onda per tre puntate di sabato sera su Canale 5. L’obiettivo era quello di celebrare la lunga carriera di Claudio Baglioni: peccato, però, che non tutto sia andato come previsto.

Uà di Claudio Baglioni perde la sfida dello share

La triste notizia per Claudio Baglioni arriva direttamente dai dati Auditel sugli ascolti televisivi di sabato sera 3 dicembre 2021. Lo straordinario artista non ce l’ha fatta ed ha perso la sfida dello share contro la sua “rivale” Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le Stelle” su Rai 1. Ecco i dati degli ascolti Tv che lo dimostrano.

Lo show di Baglioni Uà – Uomo di Varie Età ha intrattenuto davanti alla televisione più di 2 milioni di telespettatori, che equivalgono più o meno al 14% dello share televisivo. Non abbastanza per superare la concorrenza. Rai 1 con Ballando con le Stelle, infatti, è andata oltre il 23% di share grazie a un totale di 3,8 milioni di telespettatori.

Una sconfitta schiacciante per Claudio Baglioni, che proverà a rifarsi la settimana prossima, sempre di sabato sera su Canale 5. Di fronte si troverà ancora una volta la Carlucci, che ormai si avvia alle fasi finali del programma. Chi la spunterà questa volta?