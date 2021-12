Alessandra Amoroso, il dolore per la grave perdita: “Cercare la luce nel buio…”

Certi dolori ti restano dentro e non riesci a superarlo, lo sa bene Alessandra Amoroso che ha subito una grave perdita.

Alessandra Amoroso è una cantante di Galatina classe 1986. Figlia di Angela e Walter, si avvicina al mondo musicale fin dalla più tenera età partecipando a numerose competizioni a livello locale fino a vincere il concorso pugliese Fiori di Pesco nel 2007. Tenta di entrare in Amici, ma senza successo fino all’anno successivo quando, nel 2009, non solo riesce a parteciparci, ma addirittura arriva alla vittoria. Il suo primo singolo è Immobile che viene certificato, in poco tempo, disco di platino.

Ha all’attivo brani di successo come Comunque andare, Karaoke, Mambo Salentino, Sorriso Grande, Sul ciglio senza far rumore, Pezzo di cuore, Dalla tua parte, Vivere a colori, La stessa, Ti aspetto e Stupendo fino a qui per citarne alcuni. Nel 2015, inoltre, riesce a farsi conoscere sempre di più anche dal pubblico internazionale grazie alla pubblicazione del suo primo album in spagnolo.

Alessandra Amoroso e la grave perdita che l’ha coinvolta: l’addio alla nonna

Alessandra Amoroso è molta famosa, ma nonostante questo è molto legata alla sua famiglia e non si è mai dimenticata delle persone che le vogliono bene tanto che, appena può, torna nella sua Puglia per passare momenti di spensieratezza insieme a chi le è vicino fin da quando non era ancora un volto noto.

Come in ogni famiglia, anche la Amoroso ha vissuto momenti difficili. Ad esempio il dolore per la grave perdita della nonna che è venuta a mancare quattro anni fa, ma che è sempre nel cuore di Alessandra che ha voluto ricordare la sua scomparsa con un post sui social network.

Queste le sue parole: “4 anni impiegati a cercare la luce nel buio della tua assenza…Poi ho capito che era inutile…tu non sei mai andata via da me, veramente!! Ti ritrovo in ogni cosa, in ogni scelta, in ogni sorriso, in tutte le cose che io so…Chiudo gli occhi e sei con me e finalmente ti vedo sorridere ed io sono felice, davvero”, firmandosi la Principessina della nonna che è sempre al suo fianco nei momenti belli ed in quelli più complicati.

Alessandra Amoroso ed il suo nuovo album

Nel frattempo, la carriera di Alessandra Amoroso prosegue a gonfie vele tanto che è da poco uscito il suo nuovo album di inediti dal titolo Tutto accade, a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico.

La cantante lo definisce un album verità dove si mette completamente a nudo per la prima volta raccontando di sé, dei suoi cambiamenti importanti, dei traguardi raggiunti, ma anche delle difficili scelte fatte. Inutile dirlo: è stato l’ennesimo successo della cantante.