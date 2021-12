Alessia Marcuzzi, dopo la tv cambia vita: ecco che lavoro ha scelto

Alessia Marcuzzi dopo la televisione sceglie di cambiare vita: ecco cosa fa, i dettagli e le curiosità della vicenda

Ha cambiato la televisione e ha sempre dimostrato di essere una conduttrice dalla profonda professionalità tutto correlato alla profonda simpatia ed ironia conquistando con i suoi programmi di punta più famosi tra i palinsesti Mediaset milioni di telespettatori: ovviamente stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, al timone dei programmi con alto numero di ascolti come Festivalbar, noto programma degli anni Novanta, Le Iene, L’isola dei famosi e il Grande Fratello; insomma, una donna che non ha bisogno di presentazioni bensì solo di ricordi. Ella ha deciso nel settembre 2021 di annunciare ai suoi followers, tramite profili social di prendersi un anno sabbatico poiché non le piacevano i programmi per cui veniva scelta alla conduzione.

Il sogno sin da bambina era quello di approdare nel mondo dello spettacolo, ma si realizzo solamente qualche anno dopo, precisamente nel 1991 quando venne scritturata per il programma di TeleMontecarlo, Attenti al dettaglio, per poi proseguire con Qui si gioca con José Altafini, nel ruolo di valletta. Ma il successo è una macchina che corre veloce, così ella fa anche l’esperienza nella nota trasmissione degli anni Novanta, Il grande gioco dell’oca su Rai 2.

Oltre la sua estrema abilità nella conduzione, ella ha avuto esperienze cinematografiche come possiamo ricordare Chicken Park di Jerry Calà, in un breve cameo, e in Tra noi due tutto è finito, per la regia di Furio Angiolella. Ma uno dei programmi che le darà la massima notorietà e la renderà una delle conduttrice più affermata nel mondo dello spettacolo sarà il famoso programma musicale Festivalbar, dove è stata conduttrice dal 1996 al 2002, affiancata da molti professionisti fra cui Amadeus, Corona e Daniele Bossari.

Grazie a tale programma, la sua carriera è stata tutta in salita in quanto le sono stati affidati i programmi di punta della televisione italiana come Temptation Island Vip, dove avvenne la famosa questione “cannabis” e Alessia discusse con Eva Henger. Successivamente, Le Iene, Scherzi a parte, Grande Fratello e Zelig. Ma a malincuore per molti suoi fan, nel 2021 alla vigilia dell’apertura dei nuovi palinsesti Mediaset decise di comunicare ai suoi followers, tramite profilo social che aveva deciso di allontanarsi per un po’ dal mondo dello spettacolo e della conduzione per una scelta piuttosto professionale, poiché le venivano proposti programmi non alla sua altezza: “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”.

Un colpo al cuore per molti dei suoi fan, che ancora oggi, tramite box domande delle Instagram Stories le chiedono quando tornerà sulla scena senza avere, però, mai una risposta chiara e certa. Durante la sua pausa dalla tv, ha deciso di dedicarsi ad un’altra attività.

La nuova attività di Alessia Marcuzzi

Distante da un po’ dal mondo della televisione, ella ha deciso di dedicarsi in questo periodo a nuovi progetti imprenditoriali per la sua azienda Luce Beauty e Marks & Angels. Ha rivelato proprio ai suoi fan, tramite box domande su Instagram, che ci saranno novità circa i suoi prodotti di bellezza, in quanto sta per aprire un nuovo beauty bar.

In Italia il sistema dei beauty bar non è ancora sviluppato come in America ma nello specifico un beauty bar non è altro che un bar della bellezza, dove non serve prendere gli appuntamenti ma, come un classico bar, usufruisci di ciò che hai chiesto e una volta pagato vai via. Nei beauty bar è possibile fare amicizia, conoscere nuove persone e chiacchierare, sedersi e aspettare il proprio turno per essere serviti.

Davvero una grande novità porterà la bella Alessia in Italia.