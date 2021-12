Arisa esce allo scoperto: ecco la verità sul flirt con Vito Coppola

La cantante Arisa e il famoso flirt con Vito Coppola ballerino di Ballando con le stelle: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

La sua voce ha sempre rappresentato un a novità perfettamente affine al mondo della musica di oggi, ella con la sua musica che con il tempo ha subito un cambiamento così come il suo look e la sua personalità, l’hanno resa una delle migliori artiste del panorama musicale italiano: stiamo parlando della splendida Arisa. Il successo è cominciato al Festival di Sanremo dove si è aggiudicata il primo posto e l’ottima critici da parte di persone competenti nel mondo della musica per il suo brano che rispecchiava la società e il diretto contatto con il pubblico, la canzone Sincerità. Oggi è una delle protagoniste indiscusse del noto programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Prima di approdare con successo nel mondo musicale, ella lo aveva sempre sognato ma visto da lontano nonostante le sue profonde competenze, poi rivelate successivamente e ha svolto svariati lavori come babysitter, cameriera ed estetista anche un po’ prima di approdare sul palco di Sanremo.

La sua splendida voce e il suo talento innato sono venuti fuori nel momento in cui è approdata al Festival di Sanremo del 2009, aggiudicandosi la vittoria con il suo famoso brano, Sincerità. Quel brano ha suscitato subito una profonda curiosità nello spettatore e nella critica che l’ha definita dotata di rapporto diretto con il pubblico affermando: “La canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. Nell’esibizione con il Maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all’atmosfera dell’arrangiamento swing del brano”.

Nel corso del tempo ha deciso di dare una novità e un cambiamento anche al suo look, non nascondendo di essere ricorsa alla chirurgia estetica poiché non si vedeva molto bella rivelando: “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”.

Oggi è una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale, ma sta conquistando gli spettatori con la sua dote da ballerina che tutti possono ammirare attraverso il programma Ballando con le stelle, show in onda il sabato sera su Rai 1 condotto da Milly Carlucci dove fa coppia con Vito Coppola. Tra i due c’è un rapporto particolare.

La verità sul flirt tra Arisa e Vito Coppola

Il fortunato show Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci vede come protagonista la bella Arisa che sta facendo sognare il suo pubblico e soprattutto i suoi fan con esibizioni davvero profonde e speciali con Vito Coppola, ballerino con cui c’è un intesa particolare.

Ma tutti si chiedono se stia nascendo una nuova coppia o è solo una questione mediatica, ma Arisa ha stupito tutti rilasciando un’intervista a Tv& Sorrisi e Canzoni affermando: “Per me il corpo di Vito è casa. È un po’ come quello che accade al cinema, essendo noi i protagonisti, volendo essere al centro della canzone e volendo offrire al pubblico uno spettacolo veramente reale… Noi siamo un po’ attori ed un po’ ballerini”.