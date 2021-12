Barbara D’Urso in crisi con il compagno: questa volta è finita sul serio? | Svelato il retroscena

Barbara D’Urso è tornata single? A quanto pare la sua relazione con il compagno questa volta è arrivata davvero al capolinea.

Maria Carmela D’Urso, meglio nota come Barbara D’Urso, è una conduttrice televisiva di Napoli classe 1957. Arriva sul piccolo schermo verso la fine degli anni Settanta partecipando ad alcune produzioni di Telemilano 58 (diventata poi Canale 5) ed iniziando una carriera divisa tra la conduzione, il mondo della recitazione ed il giornalismo fino al 2003 quando diventa un volto in esclusiva di Canale 5.

Conduce diversi programmi televisivi come varie edizioni del Grande Fratello, de La Fattoria fino ad arrivare a Mattino Cinque. Dal 2008 è a capo di Pomeriggio Cinque, mentre fino al 2021 ha condotta Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Nel 2022 sarà pronta a condurre La Pupa e il secchione. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Memo Remigi ed ha avuto flirt con Miguel Bosé e Vasco Rossi. Dal 2002 al 2006 è stata sposata con Michele Carfora, mentre da Mauro Berardi ha avuto i figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988).

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo hanno chiuso definitivamente la loro relazione?

Barbara D’Urso ha sempre fatto fatica a trovare l’uomo della sua vita. Per lei è stato difficile riuscire a trovare il vero amore ed un uomo di cui fidarsi fino a questa estate quando ha conosciuto Francesco Zangrillo, un broker assicurativo. Al suo fianco la conduttrice era felice come non mai.

Tuttavia, è da un po’ che i due non si vedono più l’uno insieme all’altra. A darne la notizia è stato Dagospia.it che ha affermato: “E’ letteralmente scomparso dai radar…Aria di crisi tra Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo?”. Come se non bastasse, a tutto questo si aggiunge un ulteriore retroscena.

Ovvero, nonostante il lavoro costante dei paparazzi, nessuno è più riuscito a fotografarli insieme. La D’Urso viene vista spesso in compagnia di amici e di colleghe per cene di lavoro e non solo, ma è sempre da sola, senza Zangrillo al suo fianco. Questa volta è finita sul serio?

Barbara D’Urso e Mara Venier: da nemiche ad amiche

Proprio a proposito delle sue amicizie, ultimamente Barbara D’Urso è stata vista a cena con Mara Venier. Si parlava di un rapporto difficile tra le due visto che entrambe sono i volti una della Rai ed una di Mediaset.

Invece hanno messo a tacere le malelingue: magari non sono amiche per la pelle, ma hanno voluto dimostrare che vanno molto d’accordo ed, ogni tanto, si concedono qualche cena insieme.