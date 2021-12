Enrico Brignano sotto shock: l’incidente in barca di sua moglie | Ecco cos’è successo

Enrico Brignano come non lo avete mai visto: il comico romano furioso e sotto shock dopo che sua moglie gli ha distrutto e fatto sparire la barca nuova. Ecco che cosa è successo veramente.

Enrico Brignano è un comico e attore romano, conduttore televisivo e autore di spettacoli teatrali. Oggi ha 55 anni d’età e dal 2014 sta insieme a Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne con la quale ha avuto anche due figli: Martina di 4 anni e Niccolò, nato da pochi mesi. Pochi, però, conoscevano la sua passione per le barche.

Sua moglie Flora e la sua nuova bellissima barca sono probabilmente le due cose a cui tiene di più: è per questo che Brignano è apparso letteralmente sotto shock quando ha scoperto cosa era successo al suo motoscafo. Dunque, ricostruiamo gli eventi principali della storia e scopriamo come sono andate le cose.

Tutto è iniziato quando il comico ha scoperto che questa estate Flora Canto ha tenuto una festa in barca: peccato che la festa sia andata a rotoli, fino a distruggere completamente l’imbarcazione a cui Brignano era molto affezionato. Venuto a conoscenza dei fatti, il comico è letteralmente esploso di rabbia.

E non è finita qui: l’armatore ischitano che gli aveva affittato la barca pretendeva che Enrico Brignano gli restituisse circa 70 mila euro per ripagare l’imbarcazione scomparsa. Tanto è bastato per scatenare un vero e proprio litigio, con offese, grida e parolacce.

Il comico Brignano vittima di uno scherzo delle Iene

Intenzionato a ritrovare la sua barca, Enrico Brignano è partito per un inseguimento lungo il fiume Tevere e quando in lontananza ha avvistato il suo scafo ha iniziato ad urlare e a sbracciarsi e, schiumante di rabbia, ha preso a minacciare di morte i presunti ladri della barca. Poi, però, ha scoperto la verità…

Risalito sulla sua barca, infatti, si è ritrovato di fronte Nicolò De Devitis, autore e inviato di Le Iene. Enrico Brignano, infatti, è vittima dell’ultimo scherzo delle Iene: la sua barca era in perfette condizioni, non c’era stato alcun festino né incidente e tutti, compresa Flora Canto, erano complici del malefico scherzo.

Tutto è bene quel che finisce bene: Brignano e De Devitis si sono abbracciati ed hanno concluso il servizio tra le risate sue e di sua moglie. Una sorta di “ritorno” alle Iene dopo che il comico aveva condotto lo show di Italia 1 tra il 2011 e il 2022.