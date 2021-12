Francesco Facchinetti in ansia per sua figlia: “Sono molto preoccupato…”

Francesco Facchinetti nei panni di papà apprensivo si dice molto preoccupato per ciò che fa la figlia Lavinia.

Francesco Facchinetti è un cantate di Milano classe 1980. Figlio di Roby Facchinetti, si avvicina al mondo della musica fin dalla più tenera età facendo il deejay in locali della sua zona e diventa noto, inizialmente, con l’appellativo di Dj Francesco grazie anche al famoso brano La canzone del capitano che ha fatto ballare tutti. Nel 2004 partecipa al Festival di Sanremo con Era bellissimo ed esce il suo primo disco Bella di padella che si certifica doppio disco di platino. Successivamente decide di farsi chiamare semplicemente Francesco per non mettere in risalto il suo cognome d’arte.

Duetta con Luciano Pavarotti sulle note di Ti adoro, mentre nel 2004 arriva quarto all’Isola dei Famosi dove inizia una relazione con Aida Yespica e nel 2007 è inviato dell’Isola dei Famosi. Nel 2020 va in onda il reality show sulla sua famiglia, The Facchinettis. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con Alessia Marcuzzi che l’ha reso padre di Mia (2011), mentre dal 2014 è sposato con Wilma Helena Faissol che l’ha reso padre di Leone (2014) e di Liv (2016).

Francesco Facchinetti preoccupato per la figlia Lavinia: cosa è successo?

Francesco Facchinetti è un padre sempre presente per la sua famiglia allargata: i figli sono la sua priorità, ama condividere i momenti della loro vita con i follower tramite i social network e, per questo motivo, ha voluto anche condividere un momento di preoccupazione.

Un video della figlia Lavinia mentre, in costume e con gli occhiali da sole, balla facendosi un video con il cellulare. La bambina si impegna molto in questo balletto per poter dare il meglio di sé tanto che papà Francesco ha chiesto ai suoi fan: “Sono molto preoccupato, mi dite cosa sta facendo la piccola Bibi Saura?”.

Ovviamente si tratta di una preoccupazione ironica ed a quanto pare questo è un balletto che va molto di moda tra i bambini visto che tra le risposte ricevute in molti affermano che anche i loro bambini fanno le stesse mosse.

La famiglia Facchinetti si allarga

Nel frattempo, la famiglia Facchinetti si è allargata con l’arrivo di Wall Street, un cavallo di razza. Il suo arrivo è stato annunciato da Francesco sui social network affermando che la moglie Wilma ed i figli lo amano alla follia.

Soprattutto il piccolo Leone ama allenarsi con Wall Street visto che pratica equitazione ed è uno dei suoi hobby preferiti.