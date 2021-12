Gianni Sperti sul trono di “Uomini e Donne”: ecco la risposta che ha spiazzato tutti

Gianni Sperti sul trono di Uomini e Donne, una risposta che ha spiazzato tutti: ecco di che si tratta, i dettagli della vicenda

Uno degli opinionisti che hanno fatto la storia del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, che insieme a Tina Cipollari forma una coppia da urlo, in precedenza ballerino di numerose trasmissioni televisive è Gianni Sperti. Egli, originario di Pulsano, provincia di Taranto, nella vita ha sempre inseguito il sogno della danza tanto da raggiungere i punti più alti di alcuni show come Buona Domenica, La sai l’ultima Vip?, Amici come ballerino professionista fino ad arrivare a svolgere la professione di opinionista nel dating Uomini e Donne.

La sua bravura nel danzare e soprattutto il suo sogno, lo portano davvero lontano raggiungendo le più grande vette di carriera come per esempio approdare nel corpo di ballo di Buona Domenica, nell’edizione 1995/1996, ruolo mantenuto fino agli anni 2000. La sua carriera prosegue in altri programmi televisivi come Stelle sull’acqua, , Il grande bluff di Luca Barbareschi e una nuova edizione di La sai l’ultima?. All’inizio del nuovo millennio, diventa uno dei volti principali dei programmi di Maria De Filippi.

Durante la sua permanenza nel programma Buona Domenica, egli fa la conoscenza di Paola Barale e scatta subito tra i due la scintilla anche se, i due sono convolati a nozze nel 1998, ma insieme sono stati davvero poco tempo, separandosi nel 2002. Dopo la separazione con la showgirl, egli ha avuto diversi flirt con altre donne dello spettacolo fra cui Karina Cascella e Maria Zaffino.

Spesso i suoi follower gli hanno chiesto come mai ha abbandonato il sogno della danza data la sua bravura, ed egli ha confessato: “Ho iniziato nel periodo in cui la televisione italiana offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore”.

Più volte sul web si è vociferata la possibile omosessualità dell’opinionista di Uomini e Donne, così egli ha deciso di rispondere alla domanda affermando: “Non amo le etichette e le classificazioni sociali. Inoltre la vita sessuale degli esseri umani, secondo i miei valori, è da considerarsi privata, che si parli di etero o di gay. Quindi se anche lo fossi sarebbero fatti miei”.

Egli, in un’intervista ha fatto una rivelazione che ha lasciato senza parole i suoi fan.

La rivelazione di Gianni

Uno dei volti storici e più noti nel dating di Uomini e Donne è proprio Gianni Sperti che dagli anni 2000, insieme a Tina Cipollari è uno degli opinionisti del programma ma in un’intervista gli è stata posta la domanda relativa ad un cambio di ruolo, magari come tronista nel dating.

Egli a questa domanda ha affermato: “Non ci ho mai pensato, ma non credo di essere adatto. Sono bravo a consigliare, ma con me stesso sono una frana. Poi non sono bravo a corteggiare, mentre da corteggiato, invece, sarei abbastanza duro: se non trovassi la persona giusta, non durerei più di un mese”.