“… non c’era più”: Patrizia Pellegrino e la tragica morte di suo figlio

Patrizia Pellegrino ha dovuto fare i conti con la morte improvvisa del figlio, un dolore insopportabile per qualsiasi mamma.

Patrizia Pellegrino è un’attrice ed una conduttrice televisiva di Torre Annunziata classe 1962. Nel 1981 debutta al cinema con Onore e guapparia, mentre in tv arriva inizialmente come valletta di programmi locali e nazionali fino ad ottenere la conduzione di Chewing Gum Show. Una carriera che si divide tra il cinema ed il piccolo schermo con la Pellegrino protagonista di film come Vacanze d’estate, I divertimenti della vita privata, Viva l’Italia e Le grida del silenzio, ma anche di film tv dal calibro di A che servono gli uomini?, Con gli occhi dell’assassino, Don Matteo, Baciati dall’amore e Il bambino cattivo.

Il suo nome diventa conosciuto dal pubblico nel 2004 quando partecipa all’Isola dei Famosi, mentre nel novembre 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con Pietro Antisari Vittori che l’ha resa madre di Tommaso ed Arianna, insieme hanno adottato Gregory dalla Russia. Dal 2005 al 2013 è stata sposata con Stefano Todini, mentre ora è felicemente fidanzata con Giampaolo Embrione.

Patrizia Pellegrino racconta la perdita improvvisa del figlio

Al Grande Fratello Vip i personaggi sono abituati a raccontare storie importanti della loro vita, a confidarsi ed a farsi conoscere dal pubblico senza maschere. Ed è quello che ha fatto anche Patrizia Pellegrino. Pensiamo sempre che i vip abbiano una vita facile e priva di ostacoli, ma così non è e la conduttrice lo sa bene.

Ad esempio, la Pellegrino ha dovuto superare la morte del figlio Riccardo, venuto a mancare solo dieci giorni dopo la nascita: “Aveva superato la settimana, ma il giorno che sono andata a prenderlo ed è entrato Pietro dicendomi che non c’era più”.

Ovviamente, la Pellegrino ha avuto una reazione dolorosa così come la avrebbe ogni mamma che viene privata di un figlio appena nato: “E’ stato come se una mano mi avesse strappato il cuore da dentro, come se non ci fosse più nulla di me”.

Patrizia Pellegrino: come ha superato la morte del figlio?

Per superare questo dolore, Patrizia Pellegrino ha deciso di adottare Gregory, un bambino russo di tre anni che è entrato a far parte della sua famiglia: “L’ho preso immediatamente con me ed è stato come partorirlo”.

Dopo il dolore, però, è arrivata un’altra gioia con la nascita del figlio Tommaso: “Sentire il contatto con il figlio che è ti è uscito dalla pancia è meraviglioso”.