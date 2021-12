Riconoscete questo bambino in foto? Oggi è un personaggio iconico della musica italiana: ecco chi è

Sapreste riconoscere chi è il bambino in questa fotografia? Tenero ed elegante da piccolo, oggi è un cantante famosissimo in tutta Italia, una vera icona della musica pop: ecco di chi si tratta.

Avete riconosciuto il bimbo con camicia bianca e papillon in questa vecchia foto di famiglia? Elegantissimo e tenero come tutti i bambini, oggi è cresciuto fino a diventare un artista e cantante famosissimo in tutta Italia, probabilmente una delle icone pop più rappresentative della musica italiana. Scopriamo di chi si tratta.

Se non avete ancora capito chi è, eccovi qualche indizio per aiutarvi a indovinare: è nato a Verona nel 1990, ma è cresciuto a Roma e per molti anni ha fatto della romanità la sua cifra stilistica. Anche se tutti lo conoscono come un cantante pop, in realtà ha cominciato a fare musica come rapper hip hop.

In carriera ha pubblicato sei album in studio, due album di cover, un EP e due mixtape. Il suo ultimo album musicale è stato pubblicato nell’aprile del 2021 con l’etichetta discografica Warner Music ed ha ricevuto la certificazione di Disco d’Oro per aver superato le 25mila copie vendute.

Capito di chi stiamo parlando? Se non ci siete ancora arrivati, eccovi un ultimo indizio: ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, facendo parlare molto di sé per l’abbigliamento non proprio convenzionale. La prima volta da esordiente nel 2019, classificandosi nono; la seconda volta da campione nel 2020, ottavo nella classifica finale. Ecco chi è.

Il bambino in foto è Achille Lauro da piccolo

Ebbene sì, è il cantante Achille Lauro da piccolo il bambino nelle foto. Il suo vero nome è Lauro De Marinis, oggi ha 31 anni d’età ed è ormai un personaggio iconico della musica italiana. Ha raggiunto la notorietà nazionale con le canzoni “Rolls Royce” e “Me ne frego“, cantante entrambe sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Spesso in carriera Achille Lauro ha fatto coppia con il produttore Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms: insieme hanno anche partecipato ai reality-show “Pechino Express” e “Celebrity Hunted” e nel 2021 sono tornati a Sanremo come ospiti fissi facendo discutere, ancora una volta, per l’abbigliamento eccentrico e il piglio artistico delle esibizioni.

Nonostante i suoi pregressi, oggi Lauro è considerato pienamente un artista pop: la sua ultima canzone di successo è “Mille“, cantata insieme a Fedez e Orietta Berti. L’album “Lauro” contiene anche i singoli “Solo noi“, “Marilù” e “Latte+“.