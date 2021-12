Rosalinda Cannavò torna a parlare dei problemi di salute: “Quando soffri di…”

Rosalinda Cannavò, l’attrice e modella anche nota come Adua Del Vasco, ha confessato i suoi problemi di salute psichiatrica su Instagram: ecco di che cosa soffre e come lo ha affrontato.

Rosalinda Cannavò è un’attrice e modella siciliana, personaggio televisivo nota anche con il nome d’arte di Adua Del Vasco. Oggi ha 29 anni d’età ed è fidanzata con Andrea Zenga, modello e personal trainer figlio dell’ex portiere della Nazionale italiana di calcio, conosciuto l’anno scorso nella casa del Grande Fratello Vip.

Sebbene Rosalinda Cannavò sia soprattutto una modella, la sua carriera è cominciata come cantante. Quando ancora non era famosa, infatti, ha pubblicato tre singoli musicali e un videoclip. In quegli stessi anni sperimenta anche la carriera da attrice, facendosi notare anche da registi importanti.

Nel 2018 il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino la sceglie per interpretare Veronica Lario da giovane nel film su Berlusconi “Loro“. Come attrice Adua Del Vasco prende parte anche a diverse serie televisive su Canale 5, finché nel 2020 non arriva la chiamata del GFVip, che la rende finalmente famosa in tutta Italia.

Di recente Rosalinda Cannavò è passata alla conduzione e attualmente conduce “Casa Chi“, la web Tv di gossip in onda su Mediaset Infinity e Instagram. Anche se in questi anni abbiamo imparato a conoscerla, pochi sapevano dei suoi problemi di salute: l’attrice ne ha parlato senza filtri sui suoi profili social.

Adua Del Vasco confessa la sua patologia psichiatrica

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vasco, ha pubblicato nelle storie Instagram alcune vecchie foto che la ritraggono sorridente nel centro di Parigi, ai piedi della Torre Eiffel. Dietro quel sorriso, però, si nascondeva un grande dolore: “Sembro veramente felice vero?“, scrive l’attrice su Instagram. “Sì, perché quando soffri di DCA fai di tutto per nascondere al mondo intero il tuo problema“.

Per DCA si intendono i cosiddetti disturbi del comportamento alimentare, una patologia psichiatrica che fa riferimento a disturbi come l’anoressia o la bulimia. Rosalinda lo descrive come “un tunnel che mi avrebbe potuto portare a perdermi per sempre“. Insomma, delle volte dietro una bella foto su Instagram può nascondersi molto di più.

Ma l’attrice ha parlato anche di come è riuscita a superare la sua patologia: “Oggi ho ritrovato me stessa, sono fiera di ciò che sono“. E un consiglio per tutti i suoi followers: “Nessuno ha il diritto di dirci cosa e come dobbiamo essere. Ricordatevelo anche voi, amatevi ogni giorni di più!“.