“Amici”, LDA al centro della bufera: la severa punizione di Rudy Zerbi

Luca D’Alessio, in arte LDA, è finito al centro della bufera. Le cose ad Amici si mettono male per il figlio di Gigi D’Alessio, che si è beccato una severa punizione dal coach di canto Rudy Zerbi.

Luca D’Alessio è il figlio del cantante Gigi D’Alessio e della sua prima moglie Carmela Barbato. Anche lui, come suo padre, sta tentando una carriera nel mondo dello spettacolo e quest’anno è tra i concorrenti della ventunesima stagione di Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5 in onda tutte le domeniche.

Luca D’Alessio è nato a Napoli nel 2003, ha 21 anni d’età e il suo nome d’arte è LDA, acronimo del suo nome. Fin da piccolo ha iniziato a cantare provando a seguire le orme di suo papà e nel 2017 è diventato virale con le canzoni “Orizzonte” e “Resta“. Insieme a suo padre ha anche collaborato all’album “Buongiorno”.

Ad Amici, ovviamente, è iscritto alla classe di canto. Con lui quest’anno ci sono anche Aisha Maryam, Albe, Alex, Crytical, Elena Manuele, Luigi Strangis, Nicol Castagna, Rea e Sissi. I tre coach di canto, invece, sono Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Se le cose con il canto vanno più che bene, LDA sta avendo qualche problema in più ad adattarsi alla vita di gruppo insieme agli altri diciassette allievi nella casa di Amici. La convivenza a volte diventa complicata e spetta ai professori tenere a bada gli screzi e risolvere i problemi. Stavolta ci ha pensato Rudy Zerbi.

Ramanzina per Luca D’Alessio: ecco cosa ha fatto

Nell’ultima messa in onda di Amici, Rudy Zerbi ha sospeso per un attimo le prove di canto per rivolgere un ammonimento a Luca D’Alessio. Il giovane cantane è stato ritenuto colpevole di aver ignorato i suoi doveri di inquilino della casa e di non aver preso parte alle pulizie di routine.

Disordine e sporcizia hanno inalberato Rudy Zerbi che ha attaccato LDA senza mezzi termini: “Il tuo comportamento mi umilia. E se io mi sento umiliato non oso immaginare come dovresti sentirti tu. Te ne freghi delle regole e non le stai rispettando“. Luca D’Alessio non ha potuto fare altro che incassare il colpo. Per lui, però, è prevista anche una severa punizione.

“Da oggi in poi per il resto della settimana sarai obbligato a pulire tutta la casa, tutti i bagni e tutte le camere degli altri allievi“. Oltre la ramanzina, anche la punizione, dunque: così Rudy Zerbi spera di rimettere in riga LDA.