Barbara D’Urso e il suo nuovo fidanzato: la confessione di Mara Venier

Barbara D’Urso e il suo nuovo fidanzato svelato da Mara Venier: ecco di chi si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda

Una donna professionale, ironica e simpatica che ha colpito il pubblico italiano per i suoi programmi di successo che nel corso degli anni hanno avuto molti miglioramenti e qualche cambiamento da parte dei vertici alti sono sempre stati un vero trionfo, tra cui possiamo ricordare Pomeriggio Cinque, Grande Fratello, Mattino Cinque solo per poche edizione poiché la conduzione è passata a Federica Panicucci e Live-Non è La D’Urso: ovviamente stiamo parlando della splendida Barbara D’Urso nota come la Barbarella nazionale che è entrata nel cuore dei suoi telespettatori da circa vent’anni.

Barbarella, originaria di Napoli, a diciotto anni ha inseguito il sogno del mondo dello spettacolo trasferendosi a Milano. Inizialmente, ella voleva intraprendere la carriera da modella ma per la sua altezza questo non è stato possibile, così ha cominciato a muovere i primi passi verso la conduzione e prima ancora come annunciatrice televisiva e valletta nella storica Tele Milano (sempre della famiglia Fininvest ossi Mediaset) al fianco di di Claudio Lippi e ad altri nomi noti già alla televisione come Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi nel noto programma televisivo Goal.

Negli anni Ottanta sono stati numerosi i programmi che hanno dato notorietà alla bella Barbarella fra cui possiamo ricordare Fresco Fresco, Forte fortissimo e ha anche svolto la professione dell’attrice in una famosa fiction molto seguita dal pubblico, la dottoressa Giò, dove interpretava la protagonista, una famosa ginecologa dell’ospedale.

Oggi è una nota conduttrice, portata al successo grazie alla sua professionalità e ai programmi pomeridiani e serali sulle reti Mediaset che hanno fatto sì che diventasse un personaggio con la sua semplicità. Spesso, però, i temi affrontati nei suoi programmi richiamavano al gossip e al “trash” come è stato più volte definito da alcuni critici della televisione italiana, così Pier Silvio Berlusconi alla vigilia dei nuovi palinsesti ha voluto cambiare metodologie e tempi in quanto i programmi della bella Barbarella dovevano durare meno tempo e trattare solo ed esclusivamente argomenti di attualità, tanto da suscitare paura di alcuni influencer e personaggi legati al mondo del web.

Barbarella soffre di aerofobia, paura di volare tanto che ha affermato: “Pur di evitare l’aereo, viaggerei in cammello. Mi imbottisco di tranquillanti e mi siedo nella cabina di pilotaggio, accanto al comandante: così ho l’impressione di poter controllare le operazioni di volo”.

La cara amica di Barbarella, Mara Venier ha fatto una rivelazione che ha lasciato senza parole i fan.

La rivelazione di Mara Venier su Barbarella

La storica zia della Domenica, Mara Venier, molto legata a Barbara D’Urso, un rapporto di stima reciproca e affetto, ha fatto una rivelazione che ha lasciato senza parole i fan affermando che la bella Barbarella Nazionale avrebbe un nuovo fidanzato tanto da postare una foto sulle sue Instagram Stories.

L’uomo che Barbarella bacia fotografata dall’amica Mara è Paolo Marcati, un costumista cinematografico e televisivo esperto in trucco e parrucco che si prende cura sempre della bella Barbarella in quasi tutti i suoi programmi.

E’ amore vero e duraturo da sempre, soprattutto quando si tratta di bellezza e cura per una donna come la D’Urso.