Ornella Vanoni vittima di un brutto incidente: la cantante si trovava sul treno | Preoccupano le condizioni

Ornella Vanoni vittima di un brutto incidente preoccupano le condizioni della cantante: ecco cosa è successo

Una delle migliori interpreti della musica leggera degli ultimi 60 anni, un’artista che ha cambiato il modo di fare musica, dotata oltre che del timbro particolare ma anche della simpatia e ironia che la contraddistinguono dal resto delle cantanti nel panorama italiano. Dotata di uno stile interpretativo e sofisticato che la definisce come una cantante con una timbrica particolare che può spaziare tra vari generi musicali dal jazz al al pop. Nel corso della sua carriera ha venduto più di 65 milioni di dischi: stiamo parlando dell’unica e inimitabile Ornella Vanoni.

Un’artista e una donna dalle voci più belle che gode il panorama musicale italiano che, nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi e riconoscimenti fra cui possiamo citarne alcuni quali una Targa Tenco, che porta a tre il numero di riconoscimenti a lei assegnati dal Club Tenco, ha vinto due volte il Premio Lunezia ed è stata insignita di importanti riconoscimenti e onorificenze, ossia nel nel 1984, del titolo di Commendatore della Repubblica e, nel 1993, di Grande ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana.

Sin da ragazzina ha sempre voluto fare l’estetista, ma nel 1953, sotto consiglio di un’amica si iscrive ad un laboratorio di recitazione all’Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro diretta da Giorgio Strehler che, successivamente diventerà il suo compagno per molti anni. Ella in un’intervista ha rivelato la fine della loro storia d’amore: “A dividerci furono i suoi vizi. A un tratto non li sopportai più. Non avevo voglia di assumere quella cosa che usava in continuazione. Della cocaina ero stufa, ero stanca. Lui ne faceva un uso smodato”.

In più di un’intervista sono stati citati dei numeri che rappresentano il patrimonio della cantante; alcuni avevano scritto che possedeva un patrimonio di circa 118 milioni di euro, smentito dalla stessa cantante che ha affermato: “I soldi li ho sempre persi tutti. Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine, Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo”.

La cantante è stata vittima di un incidente sul treno che ha causato la rinuncia alla Prima della Scala.

La rinuncia di Ornella Vanoni: l’incidente

Dopo aver saltato la conduzione del programma Le Iene per alcuni problemi di salute, è stata costretta a dare buca alla prima della Scala accanto al rapper Marracash annunciando la sua assenza sui social.

Ella ha rivelato di aver dovuto rinunciare per una brutta caduta effettuata sul treno dove si trovava a viaggiare, procurandole tanto dolore e un buon riposo. Quindi nonostante l’evento è stato depennato, tutti si augurano che la cantante possa riprendersi presto per presentare il suo nuovo disco.