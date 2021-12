Pier Silvio Berlusconi, parole al miele per Maria De Filippi: “Una sintonia emotiva…”

Messaggio commovente ed inaspettato da parte di Pier Silvio Berlusconi per Maria De Filippi. Il capo di Mediaset ha speso parole dolcissime per la conduttrice tv: sentite qui che cosa ha detto.

Pier Silvio Berlusconi ha 52 anni d’età ed è il primo figlio maschio dell’ex presidente Silvio Berlusconi, dal quale ha ereditato il controllo delle sue società. Oggi è azionista della holding Fininvest oltre che amministratore delegato in capo al Gruppo Mediaset, alla quale di recente ha cambiato denominazione in “Media For Europe“.

Ma che legame c’è tra Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi? Oltre ad essere la conduttrice televisiva più importante di Canale 5, la De Filippi ha con Berlusconi anche un rapporto di lavoro consolidato dal fatto che insieme detengono la Fascino PGT, la società di produzione televisiva che crea molti dei programmi Mediaset.

Domenica 5 dicembre 2021 Maria De Filippi ha compiuto 60 anni d’età ed è stata l’occasione per molti, tra i corridoi di Cologno Monzese, per farle gli auguri di compleanno e celebrarne la lunghissima carriera in Mediaset.

A “Verissimo” su Canale 5 la conduttrice Silvia Toffanin le ha dedicato un lungo servizio e lo stesso Pier Silvio Berlusconi è intervenuto con un messaggio di auguri dal tono commosso e sincero. Ecco che cosa le ha detto.

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi

“Cara Maria“, si apre così il lungo video messaggio di Pier Silvio per la De Filippi. “Oggi per te è un giorno bellissimo, ma lasciamelo dire: lo è per tutta Mediaset e per tutta la televisione italiana“. Berlusconi l’ha ringraziata per il lavoro svolto in questi anni ed ha aggiunto: “Tu, Maria, hai inventato un modo nuovo di fare televisione, sei arrivata dritta al cuore degli italiani“.

Parole al miele per Maria De Filippi: “Io e te ci capiamo, tra di noi c’è una sintonia emotiva che è davvero speciale“. Pier Silvio ha raccontato di quando lui e la De Filippi si telefonavano durante il lockdown, confidandosi paure e sentimenti personali. “Più volte ci siamo detti ‘chiamami a qualunque ora’, ti ringrazio per questo“.

Il messaggio si conclude così: “Tra noi c’è un rapporto di stima, affetto e legame umano: un qualcosa che tengo nel mio cuore. Sei speciale e potrai sempre contare su di me, così come io so di poter contare su di te. Ti voglio tanto bene, buon compleanno“.