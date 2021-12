Rosalinda Cannavò, amicizia finita con Dayane Mello: il motivo è impensabile

E’ finita l’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello? Sembrerebbe proprio di si e per un motivo incredibile.

Adua Del Vesco è un’attrice di Messina classe 1992. Il suo vero nome è Rosalinda Cannavò, ma ha scelto questo nome d’arte per debuttare sul piccolo schermo. Dopo aver studiato danza, debutta come attrice a 16 anni e si trasferisce a Roma per seguire corsi di dizione e di recitazione. Nel 2012 debutta nella fiction L’onore e il rispetto diventando un volto conosciuto, dopo due anni la troviamo al cinema con Sapore di te.

Seguono altre apparizioni in titoli noti come Il peccato e la vergogna 2 (2014), Rodolfo Valentino – La leggenda (2014), Furore (2014-2018), Non è stato mio figlio (2016) fino a Il bello delle donne…alcuni anni dopo (2016). Nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip dove trova l’amore con Andrea Zenga e nel 2021 è la conduttrice di Casa Chi su Mediaset Infinity ed Instagram. In passato, è stata l’ex fidanzata di Gabriel Garko, ma si trattava solo di una montatura per fini pubblicitari.

Cosa è successo tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello?

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello erano molto amiche. Un’amicizia nota a tutti tanto che erano state ribattezzate le Rosmello dall’unione dei loro cognomi. Eppure pare che questo forte legame sia ora giunto al capolinea.

È sufficiente vedere che le due ragazze hanno smesso di seguirsi su Instagram. Un gesto che magari può essere considerato banale, ma che nel mondo di oggi è molto importante e fa capire molto sul rapporto tra due persone. Ma cosa è successo? Procediamo con calma.

Dayane Mello ha da poco finito la sua esperienza a La Fazenda dove ha attirato l’attenzione per il suo rapporto con Nego Do Borel ed alcuni video equivoci dove la Mello sembra essere vittima di una violenza. A tal proposito, la Cannavò ha affidato il suo pensiero ad un tweet: “Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà…punto”.

L’addio tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

Il problema nasce proprio in questo caso poiché Dayane Mello ha sottovalutato il tutto affermando che non è stato nulla di grave, ma Rosalinda Cannavò non ci è stata ed ha voluto dire la sua. D’altronde la ragazza è sempre in prima linea quando si tratta di questi temi.

Per lei non sono fatti non gravi, ma la Cannavò non è d’accordo ed è andata contro l’uomo accusandolo e sembra sia stato proprio questo il motivo che ha fatto allontanare le due e far finire l’amicizia delle Rosmello.