Uomini e Donne, Armando Incarnato commenta la sentenza della Cassazione: “5 anni…”

Uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne over, Armando Incarnato commenta la sentenza: ecco cosa è successo

Uno dei corteggiatori indiscussi, dopo Gemma Galgani, del trono over di Uomini e Donne, il dating di successo condotto da Maria De Filippi con la presenza dei due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti è Armando Incarnato. Egli, originario di Napoli è un modello, attore e imprenditore che è presente da diversi anni nel programma e che nell’età adolescenziale è cresciuto solo con il suo papà. Nel corso della sua vita, prima di approdare nel programma è divenuto un ottimo imprenditore gestendo diversi salone di bellezza e parrucchieri con la sua ditta Exclusive Luxury Hair di Armando Incarnato.

Uno degli uomini più affascinanti del programma, che oltre aver creato uno dei saloni di successo creando una carriera brillante, ha anche realizzato uno dei più grandi sogni. Inoltre, ha anche partecipato alla serie tv di successo Gomorra, ma come comparsa senza battute, annunciando di essere presente nella stagione 5 con qualche parte in più.

Egli ha confessato di aver subito dei malocchi che gli hanno portato dei malesseri fisici e psicologici. Per quanto riguarda l’amore, prima di approdare nel programma Uomini e Donne, egli è stato legato per ben diciassette anni a Daniela, madre di sua figlia Michelle terminata perché Armando si è sentito attratto da un’altra donna.

Durante la sua permanenza nel programma Uomini e Donne, dal 2018 ad oggi è uscito con diverse donne ma nessuna le ha rubato particolarmente il cuore. Ricordiamo Ursula, oi tornata con Sossio, Noel e poi Roberta. Egli è tornato ad essere particolarmente presente nelle pagine del gossip per alcune segnalazioni che sono state fatte sul suo conto, per gli atteggiamenti poco chiari con l’ex fidanzata Janet. L’esperta di gossip Deanira Marzano ha ricevuto un messaggio proprio da una parente dell’uomo che diceva: “Una volta, a persone a me molto vicine, parlava di questa ragazza come la sua fidanzata. Lavora nel suo negozio di parrucchiere”.

L’uomo ha spiegato che non tutte le storie finiscono con odio e che semplicemente in passato sono stati insieme cinque anni che aveva portato l’uomo a difendere spesso la donna. A prescindere dai pettegolezzi, Armando Incarnato si è trovato ad affrontare un’altra situazione scomoda: il processo.

Armando Incarnato e il processo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Armando Incarnato era finito sotto processo per “non aver assolto agli obblighi inerenti alle responsabilità genitoriali, facendo mancare alla figlia i mezzi di sussistenza”.

A citarlo in giudizio è stata l’ex compagna Daniela accusandolo di non aver adempiuto ai suoi doveri da genitore ma Armando informa i suoi followers di aver vinto la causa affermando: “5 anni di processo per un reato che non ho mai commesso riconosco di non essere un uomo perfetto ma sono un padre dal cuore enorme, donerei la vita per mia figlia”.

Egli ha voluto ringraziare la sua legale che si è battuta molto per lui e sono stati molti i messaggi che hanno appoggiato particolarmente il cavaliere.