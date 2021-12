Vi ricordate Carmen Scivittaro, ex volto di “Un posto al sole”? Ecco che fine ha fatto

Ha conquistato il cuore di tutti con la sua dolcezza nel ruolo di Teresa in Un posto al sole fino al suo addio improvviso alla soap opera, ma oggi cosa fa Carmen Scivittaro?

Carmen Scivittaro è un’attrice nata a Napoli il 24 marzo 1945. Fin dalla più giovane età nutre una forte passione per il mondo della recitazione tanto che inizia come drammaturga di atti unici trasmessi da Radio 2 e prende parte a varie opere teatrali come La gatta Cenerentola o Ceneri di Beckett. Tuttavia il successo lo raggiunge nel 1998 quando veste i panni di Teresa Diacono nella soap opera Un posto al sole, ruolo che ricopre fino al 2018 facendosi amare e sostenere dal pubblico che in lei vede un’amica ed una persona ricca di talento.

Contemporaneamente alla sua avventura in Un posto al sole, prende parte ad altri lavori e la troviamo al cinema con il film Il sogno nel castello (2009) e nella famosa serie tv La nuova squadra (2009-2011).

Carmen Scivittaro da Un posto al sole alla sua vita privata: che fine ha fatto l’attrice?

In molti si chiedono che fine abbia fatto Carmen Scivittaro dopo l’esperienza di Un posto al sole. D’altronde eravamo abituati a vederla ogni sera sul piccolo schermo pronta a tenerci compagnia fino al 2018 quando Teresa ha deciso di andare a trovare l’anziano padre lontano da Posillipo e da qui la decisione di rimanere nel paese lontano dove vi erano i suoi amici e la sua vita di sempre.

Un addio improvviso che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Il motivo della decisione dell’attrice, però, si è venuto a sapere solo tempo dopo. In molti temevano fosse qualche problema di salute visto che la Scivittaro appariva notevolmente dimagrita e sciupata, ma in realtà non era così e la sua salute procedeva a gonfie vele.

A turbarla è stata la morte improvvisa del fratello che l’ha davvero sconvolta tanto che ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per potersi rifugiare nella sua famiglia e dedicarsi maggiormente a loro, trovando conforto in uno dei momenti più difficili per loro.

Come sta oggi Carmen Scivittaro?

Carmen Scivittaro oggi appare in una forma migliore: non è più dimagrita e sciupata. L’attrice si è ripresa e, circondata dall’amore della sua famiglia, sta superando il lutto improvviso che l’ha colpita.

La Scivittaro non ha profili sui social network, ma tramite profili di amici o familiari possiamo vedere che è serena e magari pronta a tornare sul piccolo schermo, come in molti si augurano.