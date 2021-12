Ballando con le Stelle, colpo grosso di Milly Carlucci: si tratta della più bella attrice italiana

Milly Carlucci esulta, alla fine ce l’ha fatta! Nella prossima puntata di Ballando con le Stelle ci sarà una ballerina speciale: è l’attrice italiana più bella e famosa del mondo!

Ballando con le Stelle è un talent-show per Vip in onda il sabato sera in prima serata su Rai 1: si tratta della sedicesima edizione del programma, che va in onda già dal 2005 e che quest’anno vede alla conduzione Milly Carlucci. Nel programma i Vip, in coppia con ballerini professionisti, si sfidano a colpi di danza di fronte alla giuria.

Sabato 11 dicembre 2021 su Rai 1 andrà in scena la seconda semifinale, per stabilire chi sarà eliminato e chi invece si giocherà la finalissima di sabato 18 dicembre 2021. I giudici come sempre saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Attualmente, i concorrenti ancora in gara sono il rugbysta e modello Alvise Rigo con Tove Villfor, la cantante Arisa con Vito Coppola, il fashion stylist Federico Lauri con Anastasia Kuzmina, il cantante Morgan con Alessandra Tripoli, la showgirl Sabrina Salerno con Samuel Person e infine l’attrice Valeria Fabrizi con Giordano Filiippo.

I concorrenti già eliminati dal programma, invece, sono Andrea Iannone, Memo Remigi, Bianca Gascoigne, Mietta, Fabio Galante, Albano e Valerio Rossi Albertini. Questo sabato, però, è previsto un concorrente speciale: un’ospite che sarà ballerina per una notte. Si tratta di una delle attrici italiane più famose nel mondo e probabilmente la più bella.

Monica Bellucci nuova ballerina di Ballando con le Stelle

È stata proprio Milly Carlucci ad annunciare la notizia, ammettendo anche il grande entusiasmo che c’è in Rai per il ritorno di Monica Bellucci in Tv: “Una notizia che mi riempie di emozione. Monica Bellucci sarà la prossima ballerina per una notte a Ballando con le Stelle“.

La Carlucci aggiunge: “La Bellucci mi fa sognare, perché è una delle donne più carismatiche, più belle e più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. È un orgoglio avere sul nostro palco un’attrice italiana che ha avuto successo in tutto il mondo, un’icona internazionale di bellezza, di bravura e di stile“.

Monica Bellucci è nata nel ’64 a a Città di Castello, in provincia di Perugia, ed oggi ha 57 anni d’età. Modella e attrice, è stata una vera e propria sex-symbol negli anni ’90 e 2000. Ha due figlie nate dal matrimonio con l’attore francese Vincent Cassel, da cui si è separata nel 2013.