Belen e Antonino, dopo il riavvicinamento è di nuovo crisi: spunta il retroscena che cambia tutto

Sembrava che Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese fossero tornati insieme, ma ora c’è un retroscena che fa cambiare tutto e si pensa ad una nuova crisi.

Belen Rodriguez è una showgirl argentina, classe 1984. Figlia di Gustavo e di Veronica, sorella maggiore di Cecilia e di Jeremias, dopo il diploma al Liceo Artistico inizia la carriera da modella dividendosi tra l’Argentina, Miami ed il Messico. Nel 2004 arriva in Italia dove diventa il volto di brand importanti come Yamamay, Jadea, John Richmond, Monella Vagabonda e Imperfect. Contemporaneamente debutta anche nel mondo dello spettacolo come conduttrice di La Tintoria (2007), Circo Massimo Show (2007-2010), Scherzi a parte (2009), Stiamo tutti bene (2010), Colorado (2011, 2012, 2019) e Festival di Castrocaro (2019).

Il vero successo lo raggiunge nel 2008 quando è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Debutta anche come attrice e prende parte a Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico si, Non c’è 2 senza te. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Marco Borriello, Fabrizio Corona ed Andrea Iannone. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con Stefano De Martino che l’ha resa madre di Santiago (2013), mentre da Antonino Spinalbese ha avuto la piccola Luna Mari (2021).

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese di nuovo in crisi?

Stanno insieme? Si sono lasciati? Sono in crisi? Sono queste le domande che ultimamente vedono protagonisti Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese: non si riesce a capire come stanno veramente le cose tra i due. La crisi sembrava rientrata, ma ora invece arriva un retroscena che cambia tutto.

Belen ha passato il weekend in compagnia dei figli Santiago e Luna Mari tra relax ed amore con anche mamma Veronica e papà Gustavo, ma al loro fianco non c’era Antonino. Non sappiamo dove si trovava l’ex hair stylist, ma ha postato una foto mentre era seduto in un salotto in compagnia di un calice di vino e non con la sua fidanzata.

I follower sono sempre attenti ed in prima linea. Non riescono a capire cosa stia succedendo tra i due poiché vi sono troppe ambiguità e si passa da quello che sembra amore ad una possibile crisi. E ci sono anche le solite malignità: “La reunion è durata tempo della copertina su Chi”.

Belen ed Antonino: cosa è successo?

Per il momento né Belen Rodriguez né Antonino Spinalbese si sono espressi a riguardo nonostante le molte domande ricevute sui social network. Al momento preferiscono vivere questa crisi nella loro vita privata cercando conforto nelle rispettive famiglie.

Non ci resta altro che aspettare e vedere se per il bene della piccola Luna Mari supereranno questo ennesimo momento negativo che li vede protagonisti.