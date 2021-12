Belen Rodriguez si mostra senza veli: i fan perdono la testa

Avete mai visto Belen Rodriguez senza veli? La showgirl argentina ha fatto letteralmente impazzire i suoi followers su Instagram pubblicando questa nuova foto: vedere per credere.

Belen Rodriguez è una modella e showgirl argentina famosissima anche in Italia. Nata a Buenos Aires nell’84, oggi ha 37 anni d’età e due figli, ma non ha ancora perso il suo smalto. Grazie alla sua fama, anche sua sorella e suo fratello Cecilia e Jeremias Rodriguez sono diventati volti noti della tv italiana.

Tra cinema, moda e Tv, negli ultimi quindici anni Belen Rodriguez è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica anche a causa della sua vita privata e sentimentale. In passato hanno fatto molto scalpore le relazioni amorose intrattenute con personaggi noti della televisione italiana, anche se adesso sembra essere tornata single.

Il suo primo fidanzato famoso è stato l’ex calciatore Marco Borriello. Dopo, Belen ha avuto una lunga relazione con Fabrizio Corona: insieme hanno impegnato per mesi tutte le riviste di gossip e i paparazzi d’Italia, finché nel 2012 la showgirl ha conosciuto Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici è anche il padre di Santiago, primo figlio di Belen.

Successivamente l’argentina è diventata madre di Luna Marì, seconda figlia nata dalla breve relazione con l’hair-stylist e fotografo Antonino Spinalbese. La coppia, però, sembra già aver rotto, e allora viene naturale chiedersi che cosa avrà pensato lui quando ha visto questa nuova foto.

Belen Rodriguez nuda su Instagram: fan in visibilio

Belen Rodriguez si è fatta fotografare quasi nuda su Instagram. La foto senza veli, però, nasconde in realtà un sottilissimo costume: “Non si vede ma c’è“, scrive Belen, nuova testimonial del marchio argentino di costumi da bagno Me-Fui. Inutile sottolineare che i suoi fans sono letteralmente impazziti.

I followers in visibilio su Instagram hanno perso la testa dopo aver visto questa foto e Belen ha ricevuto tantissimi complimenti nei commenti: “Mi vuoi far morire di infarto? Sei paradisiaca mamma mia“, e ancora: “Struccata sei ancora più bella“, “La perfezione assoluta“, “Tu rimani sempre la queen“.

L’estate 2022 è ancora lontana, ma le campagne promozionali sono già partite e i fans non vedono l’ora di scoprire le altre foto in costume di Belen. Quindici anni di carriera e due gravidanze non hanno affatto scalfito la bellezza di Belén Rodriguez che ancora oggi, a distanza di tempo, resta una delle showgirl e modelle più famose ed apprezzate in Italia e non solo.