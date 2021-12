Chiara Ferragni si sente inutile: la dichiarazione scioccante dell’imprenditrice digitale

Siamo abituati a vedere Chiara Ferragni sempre felice e sorridente, ma in realtà ci sono momenti in cui si sente inutile e non sa cosa fare.

Chiara Ferragni non ha certo bisogno di presentazioni. Chiunque, almeno una volta, ha sentito il suo nome. Imprenditrice ed influencer di Cremona, classe 1987, è colei che ha dato vita al mondo delle influencer e delle blogger. Tutto è iniziato quasi per gioco nel 2009 con il sito The Blonde Salad fino a diventare un’imprenditrice digitale con oltre 25 milioni di persone che la seguono sul suo profilo Instagram.

La Ferragni è diventata un volto noto ed amato in tutto il mondo, testimonial di brand di lusso. Una ragazza che non si tira mai indietro ed ama fare nuove esperienze tanto che nell’estate 2020 ha debuttato in versione cantante sulle note del tormentone estivo Non mi basta più con Baby K. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2018 è sposata con Fedez che l’ha resa madre di Leone Maria (2018) e di Vittoria (2021).

Chiara Ferragni e Fedez: i difficili momenti della coppia

Ieri è uscito su Amazon Prime Video i The Ferragnez, la serie tv che ci permette di conoscere meglio la vita privata di Fedez e di Chiara Ferragni. Non tutto è sempre rose e fiori come, invece, potrebbe sembrare. Anche la Ferragni ed il marito hanno vissuto momenti difficili tanto che hanno dovuto affidarsi alla terapia di coppia per risolvere i loro problemi.

Uno dei motivi principali delle loro liti è il carattere del rapper che passa dalla massima euforia alla totale apatia tanto che l’imprenditrice digitale dichiara che: “Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare, mi sento esclusa e inutile nella tua vita”.

Da parte sua, Fedez ribatte che: “Mi dispiace quando sto male non c’è la voglia di fare star male te. È che io sto molto male ed ho bisogno di stare solo. Mi dispiace che il mio star male, ti faccia stare male”. I due vivono problemi come tutte le coppie, ma con il tempo stanno imparando a gestirli ed a conviverci.

Il diverso modo di affrontare i problemi di Chiara Ferragni e di Fedez

Una relazione non sempre facile quella tra Chiara Ferragni e Fedez tanto che la ragazza rivela che: “La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui”.

In quei momenti per combattere la solitudine del marito, lei ama circondarsi dell’amore della sua famiglia stando in compagnia dei genitori e delle sorelle Valentina e Francesca, al contrario di Fedez che vuole vivere questi momenti cercando di non far pesare le sue problematiche sugli altri poiché: “Io sono una persona che si apre difficilmente”.