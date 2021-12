Elettra Lamborghini perde completamente le staffe: “Cambia lavoro! Str****”

Clamoroso sfogo di Elettra Lamborghini. Esce il suo nuovo brano “A mezzanotte” e la cantante perde completamente le staffe: parolacce e insulti su Instagram. Ecco che cosa è successo.

Elettra Miura Lamborghini è una showgirl e cantante italiana, erede della nota casa automobilistica di lusso. È nata nel ’94 e oggi ha 27 anni d’età: dopo una serie di esperienze televisive nei reality-show, si è dedicata completamente alla musica fino a diventare una cantante affermata famosa in tutto il mondo.

Elettra Lamborghini ha raggiunto il successo nazionale in Italia con la sua musica grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020, con la canzone “Musica e il resto scompare“, divenuto poi un vero e proprio tormentone, contenuto nel primo e unico album ufficiale pubblicato fino ad ora, dal titolo “Twerking Queen“.

Di recente è uscita la sua nuova canzone: si chiama “A mezzanotte (Christmas song)“, un singolo che ha l’ambizione di diventare la nuova canzone di Natale di quest’anno. Il brano è stato pubblicato con un video-clip che ritrae la Lamborghini nei panni di una pin-up vestita di rosso.

Peccato, però, che non sia piaciuta proprio a tutti. Tra le recensioni peggiori ce n’è una in particolare che sembra averla fatta decisamente arrabbiare. Sul web si legge: “Stavolta ha fallito. A Mezzanotta è una canzoncina simpatica, da canticchiare sotto la doccia ma niente di più“. Il singolo è finito così tra i brani flop della settimana ed Elettra Lamborghini ha reagito così.

La cantante si sfoga dopo le recensioni negative

Elettra si è sfogata senza peli sulla lingua, sia su Twitter che su Instagram. A chi parla di “flop”, lei risponde: “Flop sarai tu! Cambia lavoro! Str****“. Quelli che giudicano negativamente la sua musica, infatti, sono gli stessi che avevano sonoramente bocciato anche la canzone “Musica e il resto scompare”, che poi però è diventato il brano più ascoltato in streaming dopo Sanremo.

Tra insulti e parolacce, Elettra Lamborghini perde completamente le staffe e rincara la dose: “A quanto pare non ti piace nessuna delle mie canzoni. Il flop sei tu che non sai fare il tuo lavoro. La professionalità l’hai lasciata a casa? Oppure sei un hater?“. La reazione della cantante ha infastidito non poco l’autore della recensione, che ha finito per cancellarle i commenti.

Di fronte all’ennesimo affronto, Elettra ha reagito così: “Nemmeno i ragazzini su Instagram cancellano così i commenti. Chissà cosa scriverai la prossima volta…“. Intanto, la canzone “A mezzanotte” è già un pezzo di successo e la Lamborghini potrà dimenticare presto questa spiacevole vicenda.