Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti danno l’addio a “Striscia”: l’indiscrezione che spaventa i telespettatori

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti pronti a tornare a Striscia la Notizia, ma al tempo stesso una notizia sembra dare per certo il loro addio al tg satirico.

Ezio Greggio è un conduttore televisivo di Cossato classe 1954, mentre Enzo Iacchetti è un conduttore televisivo di Castelleone classe 1952. Dal 1994 i due sono a capo di Striscia la Notizia, ovviamente con qualche pausa dove vengono sostituiti da altri volti, ma ancora oggi sono una delle coppie preferite dal pubblico.

I due hanno collaborato insieme anche in altri lavori come nella miniserie tv Benedetti dal Signore, ma al tempo stesso ognuno ha intrapreso la sua strada professionale. Per quanto riguarda la loro vita privata: Enzo Iacchetti ha avuto il figlio Martino (1986) dall’ex moglie Roberta ed è stato fidanzato con Maddalena Corvaglia, mentre Ezio Greggio è stato sposato vent’anni con Isabel Bengochea che l’ha reso padre di Giacomo e Gabriele.

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio pronti a dire addio a Striscia la Notizia?

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sono una coppia artistica sul piccolo schermo da molti anni. Ovunque vadano il successo è assicurato. Sono molto amati dal pubblico tanto che quando ci sono loro al timone di Striscia la Notizia lo share aumenta.

I due sono pronti per tornare lunedì 13 dicembre sul bancone più amato d’Italia, ma poi forse sono pronti a dare l’addio al tg satirico. Iacchetti, infatti, ha rivelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che: “Ezio Greggio mi ha proposto di fare un tour mondiale”.

E specifica che: “Mi ha chiesto di mettere in piedi una cosa teatrale, anche se lui non ha idea di che impegno ci voglia, il teatro è molto faticoso. Vorrebbe fare un tour mondiale, ci sono tanti italiani che ci seguono anche dall’estero”. I telespettatori sono spaventati all’idea di dover dire addio alla coppia di conduttori più amati di Striscia la Notizia.

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio: un’amicizia al di fuori del lavoro

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio hanno un grande rapporto di amicizia che va oltre la vita professionale. I due si frequentano nella vita di tutti i giorni anche se, sul piccolo schermo, sono abituati a darsi del lei.

I due sono grandi amici anche se sono rivali sul campo sportivo con Iacchetti tifoso dell’Inter e Greggio della Juventus, ma questo non scalfisce il loro rapporto anche se Iacchetti non vuole accettare l’invito di Greggio per andare a vedere una partita dei bianconeri direttamente dalla tribuna.