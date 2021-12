GfVip, Francesca Cipriani vittima di una pesante crisi: ecco cos’è successo alla showgirl

Francesca Cipriani si è lasciata andare ad uno sfogo pesante e sta per prendere un’importante decisione riguardo la sua avventura al GfVip: ma cosa è successo?

Francesca Cipriani è una showgirl di Sulmona classe 1984. A 21 anni arriva sul piccolo schermo come conduttrice ed inviata di una rete locale, ma la vera notorietà la raggiunge nel 2006 quando è tra i concorrenti del Grande Fratello. Da quel momento per lei si aprono le porte del mondo dello spettacolo e segue la sua esperienza alla conduzione della rubrica settimanale Show Television.

Poi è la co-conduttrice di Qui Studio a Voi Stadio e debutta come attrice in Un neomelodico presidente. Inoltre, vince il reality La pupa e il secchione – Il ritorno. È inviata di Mattino Cinque ed ospite fisso di Grand Hotel Chiambretti, mentre nel 2021 la troviamo tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Francesca Cipriani si lascia andare ad una crisi pesante al GfVip: cosa è successo?

Come sappiamo, il Grande Fratello Vip doveva finire tra pochi giorni e, più precisamente, il 13 dicembre. Invece si è presa la decisione di prolungare il reality show e di spostare la finale al 14 marzo 2022. Una decisione che, però, non è ancora stata comunicata ufficialmente ai concorrenti che comunque hanno iniziato a ragionare ed hanno capito a cosa potrebbero andare incontro.

Proprio durante l’ultima puntata del GfVip, Alfonso Signorini non ha menzionato la finale in arrivo ed, anzi, ha affermato che i concorrenti devono prepararsi per fare l’albero di Natale nella famosa casa. Inutile dirlo, le reazioni a questa affermazioni sono state le più svariate.

Ad esempio, Francesca Cipriani ha avuto una pesante crisi tanto da affermare: “Ragazzi è appena arrivato dicembre e mi prende la malinconia. A me manca da morire il mio fidanzato. Signorini ha detto che dobbiamo fare l’albero di Natale, questo significa che forse restiamo qui. Secondo me finirà a maggio come avevano scritto l’estate scorsa. Perché non so se adesso diranno la data definitiva della finale, ma almeno il periodo”.

Francesca Cipriani pronta a lasciare il Grande Fratello Vip?

Francesca Cipriani ha trovato appoggio in Davide Silvestri poiché anche lui non è molto d’accordo sul fatto che i concorrenti, ovvero i diretti interessati, vengano lasciati allo sbaraglio senza avere certezze tanto che la Cipriani ha chiesto: “Andiamo insieme in confessionale a chiedere Davide”.

Ovviamente non hanno ricevuto risposte che, però, prima o poi dovranno arrivare e se così fosse la Cipriani è pronta a lasciare il Grande Fratello Vip per tornare tra le braccia del suo fidanzato.