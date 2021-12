Michelle Hunziker, sapete dove vive la nota conduttrice? Si tratta di una villa incantevole

Michelle Hunziker ha una bellissima e incantevole villa: ecco dove, i dettagli e le curiosità dell’abitazione da sogno della conduttrice

Una delle icone portanti della televisione italiana, dotata di una splendida bellezza, ironia e simpatia da far invida al mondo e nota per aver condotto trasmissioni di successo fra cui il tg satirico Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti e l’attuale show All toghether now: non ha bisogno di presentazioni, stiamo parlando della splendida Michelle Hunziker. Ella, in passato è stata legata al cantante Eros Ramazzotti da cui hanno avuto una figlia Aurora. Oggi, invece, è legata a Tomaso Trussardi da cui ha avuto due splendide figlie, Sole e Celeste.

L’esordio della splendida Michelle è avvenuto nel 1994-1995, quando partecipò al programma Buona Domenica condotto da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti come concorrente del concorso di bellezza Miss Buona Domenica. Dal successo, cominciò a prendere parte di altre numerose trasmissioni quali Mai dire Gol del lunedì con la Gialappa’s, a Numero Uno con Pippo Baudo e nel 1996 affiancò Paolo Bonolis nella conduzione del programma I cervelloni in onda su Rai 1. Ella, originaria della Svizzera, proprio nella sua città nativa ha presentato un programma, Cinderella, dove vedeva come protagoniste una persona del mondo dello spettacolo e una persona sconosciuta aiutate da esperti di bellezza a cambiare la propria immagine.

Oggi, è al timone dello show All together now, e proprio lì ha fatto una rivelazione circa una sua fobia affermando: “Ho una fobia, si chiama tripofobia, oramai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia, ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei”.

Non tutti lo sanno, ma Michelle ha dovuto affrontare un dramma nel corso della sua vita, i cosiddetti attacchi di panico ma ha rivelato, anche, di averli gestito al meglio dichiarando: “Dopo un periodo molto brutto della mia vita ho avuto attacchi di panico, mi sono fatta aiutare e sono riuscita a gestirli. Purtroppo questa è la piaga di questo millennio”.

Oggi la conduttrice bellissima e simpaticissima è legata a Tomaso Trussardi e insieme vivono in una splendida abitazione, un sogno ad occhi aperti.

La casa di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vivono in una bellissima villa vicino Bergamo che si presenta come una casa molto spaziosa con un grandissimo giardino.

Il salone è molto ampia e vi è un grosso divano ampio e spazioso di color verde e sulla parete un quadro raffigurante bambini e donne senza veli. Anche la camera da pranzo è molto ampia, ha un enorme tavolo e una grande cucina proprio per Tomaso che è un appassionato di cucina.

Nella camera da letto predomina il colore bianco, dove vi sono dei comodini e elle splendide lucine. La cameretta delle bimbe di Michelle e Tomaso ha un letto a castello e accessori colorati.

Infine vi è un ampio giardino, dove Michelle e suo marito passano dei momenti di vero relax e tranquillità.