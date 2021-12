Monica Leofreddi a contatto con i medici: ecco cos’è successo alla conduttrice

La conduttrice Monica Leofreddi ha dovuto avere a che fare con i medici: come sta? Cosa è successo?

Monica Leofreddi è una giornalista ed una conduttrice di Roma classe 1965. Inizia la sua carriera nel 1982 come conduttrice televisiva di programmi sportivi nelle emittenti romane fino ad arrivare alla Rai con Le regole del gioco passando poi a curare i collegamenti esterni di Unomattina. Nel 1996 torna ad occuparsi di sport ne La Domenica Sportiva.

La troviamo come volto di Partita Doppia, Miss Italia, I Cervelloni e Scommettiamo che…? Mentre dal 2007 al 2008 è a Piazza Grande. Nel 2014 torna in Rai come conduttrice di Torto o ragione? Il verdetto finale, mentre nel 2020 è opinionista di ItaliaSi! e di Ore 14. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata nove anni con Antonello Venditti che le ha dedicato la canzone Ogni volta, mentre dal 2015 è sposata con Gianluca Delli Ficorelli che l’ha resa madre di Riccardo (2009) e di Beatrice (2012).

Monica Leofreddi dai medici: cosa è successo alla conduttrice?

Monica Leofreddi ama condividere la sua quotidianità con i follower passando da momenti più leggeri ad altri più importanti. Per lei, infatti, è fondamentale dire ai suoi fan che è importante fare prevenzione e prendersi sempre cura di se stessi.

Per questo motivo, ha condiviso una sua foto mentre era a contatto con i medici. Ma cosa è successo alla conduttrice? È molto semplice. Visto il periodo storico che stiamo vivendo, la Leofreddi si è sottoposta alla terza dose del vaccino ed ha voluto documentare il tutto con uno scatto poiché ci tiene a sensibilizzare i suoi follower anche se è consapevole che ci possano essere persone che non condividono il suo pensiero.

La Leofreddi ha scritto: “Terza dose. Per me il vaccino è una grande opportunità per mettere in sicurezza me stessa, chi amo e la società. Se la pensate diversamente ignoratemi, ma non insultatemi”.

Monica Leofreddi ed il vaccino per il Covid

Sono molti i messaggi di approvazione che Monica Leofreddi ha ricevuto, anche Sandra Milo non si è sottratta ed, anzi, ha detto che lei ha avuto il vantaggio, data la sua età, di aver già fatto da un bel po’ la dose booster. La Leofreddi ha fatto la terza dose in farmacia ed il suo gesto è piaciuto ai suoi fan.

Anche se, ovviamente, ci sono persone che manifestano la loro paura tipo le donne incinta. Ma non ha ricevuto nessun messaggio contro il suo gesto e lo scopo di Monica era proprio quello di non attirare gli haters.