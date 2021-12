Riconoscete questo bambino dallo sguardo intenso? Oggi è l’attore più bello della penisola: ecco chi è

Sapete riconoscere chi è il bimbo in questa vecchia foto di famiglia? Sguardo intenso da piccolo, oggi è diventato un attore famosissimo, tra i più amati dal pubblico femminile. Ecco di chi si tratta.

Avete capito chi è questo bambino con lo sguardo intenso nella foto in bianco e nero? Oggi quel bimbo è cresciuto fino a diventare un attore e regista di fama nazionale, molto famoso anche per la sua bellezza: è considerato un vero e proprio sex-symbol, amatissimo dalle donne. Ecco qualche indizio per capire chi è.

Il bambino in foto è nato alla metà degli anni ’60, figlio di due attori: suo padre è stato una vera e propria istituzione del cinema italiano, motivo per cui anche suo figlio alla giovanissima età di 17 anni ha iniziato a studiare cinema e recitazione. Così, quando nel 2000 suo padre muore, lui ne raccoglie l’eredità artistica.

Ad inizio anni 2000 diventa subito famosissimo e viene scelto per pubblicità e calendari sexy. Nel 2008 viene scelto per recitare nel film “Caos calmo” e la sua stupenda interpretazione gli vale il David di Donatello al miglior attore non protagonista e altri prestigiosi riconoscimenti e premi.

Tra cinema, Tv, regia e doppiaggio, ad oggi è sicuramente uno degli attori più famosi della penisola italiana. Siete riusciti a capire di chi si tratta? Ecco un ultimo indizio prima di rivelare chi è: è sposato con Sabrina Knaflitz, attrice madre di suo figlio Leo, giovane promessa della musica italiana.

Il bambino in foto è Alessandro Gassmann da piccolo

Proprio così, è Alessandro Gassman da piccolo il bambino nelle vecchie foto di famiglia. Figlio di Vittorio Gassmann e dell’attrice francese Juliette Mayniel, è nato nel 1965 ed oggi ha 56 anni d’età. Suo figlio Leo Gassmann, 23 anni, è un giovane cantautore che ha raggiunto la fama nazionale vincendo Sanremo Giovani 2020.

Attualmente Alessandro Gassmann è in Tv con la nuova sitcom “Un professore“, nella quale veste i panni di Dante Balestra, professore di filosofia in un liceo di Roma alle prese con i problemi di famiglia. La serie, con la regia di Alessandro D’Alatri, va in onda ogni giovedì sera in prima serata su Rai 1.

Nel 2021 Gassmann è stato anche concorrente del game-show di Rai 1 “I soliti ignoti“. Soprattutto, però, quest’anno è stato ospite al Festival del Cinema di Venezia per presentare il suo ultimo lavoro da regista, il film “Il silenzio grande“.