Alessia Marcuzzi distrutta dal lutto: il commovente messaggio della conduttrice

Alessia Marcuzzi distrutto dal lutto, sui social scrive un messaggio commovente: ecco i dettagli e le curiosità

Una delle conduttrici di maggior successo che ha fatto la storia di alcuni programmi televisivi, amata dagli italiani per la sua bellezza, simpatia, ironia e professionalità che con la sua dote nella conduzione ha cambiato la storia dei programmi televisivi in cui è stata al timone. Ne possiamo citare alcuni come Festivalbar, Le Iene, Grande Fratello, Temptation Island Vip e Nip e L’isola dei famosi. Alla vigilia dei suoi 25 anni di carriera all’interno dell’azienda Mediaset, ha deciso di annunciare di dire addio (almeno momentaneo) alla televisione: si tratta di Alessia Marcuzzi.

Il suo esordio televisivo è avvenuto nel lontano 1991 dove è approdata nel programma Attenti al dettaglio, per poi proseguire sempre nello stesso anno al programma sportivo Qui si gioca, con José Altafini, nel ruolo di valletta fino al 1994, dove partecipa al programma seguito Il grande gioco dell’oca su Rai 2.

Le sue esperienze non si sono fermate solo alla televisione, ma ha anche partecipato ad alcune pellicole cinematografiche come Chicken Park di Jerry Calà, in un breve cameo, e in Tra noi due tutto è finito, per la regia di Furio Angiolella. Il programma che l’ha consacrata come migliore conduttrice italiana è stato nel 1996, il Festivalbar, noto programma musicale per la quale la donna è stata al timone fino al 2002 affiancata dai migliori maestri della conduzione come ad esempio Daniele Bossari, Amadeus, Corona e Paolo Brosio.

Nel corso degli anni, la sua carriera ha preso piede nel mondo televisivo e le hanno affidato i programmi di punta della rete Mediaset come Mai dire Gol, Le Iene, Scherzi a parte, Festivalbar, Grande Fratello, Zelig, Temptation Island (Vip e Nip) e L’Isola dei Famosi. Ma dopo venticinque anni, alla vigilia dei nuovi palinsesti Mediaset del 2021, Alessia ha voluto fare un annuncio shock ai suoi fan affermando di abbandonare per un po’ la televisione poiché non si sentiva appagata dei programmi che le venivano proposti affermando: “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”.

Sui social è seguita particolarmente da molti fan che le chiedono spesso quando torna con un suo programma, una risposta che al momento no è ancora arrivata dalla conduttrice. Ella, è stata devastata dal lutto e ha dedicato un post molto commovente dopo aver saputo della scomparsa di Steve Bronski.

Il messaggio commovente di Alessia Marcuzzi sui social

Alessia, molto seguita sui social ha voluto postare un video di una band famosa che seguiva ed era molto appassionata per ricordare la scomparsa di Steve Bronski, tastierista e fondatore del gruppo, Bronski Beat.

La conduttrice ha voluto dare un messaggio a tutti coloro che la seguono, soprattutto per il tema affrontato nella canzone postata Smalltown Boy e ha affermato: “E’ la storia di un ragazzo omosessuale costretto ad abbandonare il suo paesino e i suoi genitori, perché perseguitato e aggredito da gang omofobe. In questo pezzo c’è tutta la rabbia e la voglia di poter cambiare le cose, scappando da una situazione insopportabile, che purtroppo affligge ancor oggi tanti ragazzi”.

Ha aggiunto: “Voglio postarlo perché voglio che anche i più giovani che mi seguono e che non conoscono questo gruppo né questa canzone, abbiano la possibilità di ascoltarlo attentamente e di rendere omaggio con un pensiero ad un artista, che insieme al suo gruppo, manifestò attraverso la sua musica un disagio davvero troppo pesante.

Scusate lo sproloquio, ma per me, che avevo 12 anni all’epoca, fu davvero rivoluzionario… non capivo perché si potesse procurare tanto dolore ad una persona, solo per il suo orientamento sessuale….Mi ricordo di aver pianto tanto. Piangevo ogni volta che vedevo il video e mi rattristo anche adesso quando rileggo il testo“.