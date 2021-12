Barbara D’Urso non fa entrare l’ospite nello studio: scoppia il caso a “Pomeriggio Cinque”

La conduttrice Barbara D’Urso non ha fatto entrare un ospite nello studio di Pomeriggio Cinque: è bufera, ecco i dettagli della vicenda

Una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset da sempre nota per la sua bellezza, professionalità e senso massimo di comunicazione, ha cambiato il volto di numerose trasmissioni televisive rendendole molto interessanti. Ovviamente, alcuni hanno ritenuto che i temi trattati nelle trasmissioni fossero troppo “trash” e Pier Silvio Berlusconi, a capo dell’azienda Mediaset, ha dovuto cambiare i temi del programma presentato dalla bella conduttrice: ovviamente ci stiamo riferendo alla fantastica Barbara D’Urso e i suoi programmi di successo seguitissimi dal pubblico come Live- Non è la D’Urso, Pomeriggio Cinque e in passato Grande Fratello l’hanno resa una delle conduttrici più longeve della televisione italiana.

Ella, originaria di Napoli, decide all’età di diciotto anni di trasferirsi nella città di Milano per coronare il suo sogno, ossia quello di diventare modella ma, al contrario di quanto pensasse non lo ha potuto fare per via dell’altezza. Appassionata comunque nel mondo dello spettacolo, decide di approdare in alcune trasmissioni televisive in qualità di showgirl debuttando nel 1977 su Telemilano 58 con il nome di “Barbara” poiché Maria Carmela per gli autori risultava troppo meridionale con il programma televisivo Goal, accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi e, successivamente lavorando come annunciatrice e valletta al fianco di Claudio Lippi.

La sua scelta di trasferirsi a Milano giovanissima non è stata ben accettata dal padre, con il quale ha avuto sin da sempre un rapporto burrascoso tanto che, l’uomo non hai mai accettato che la figlia andasse via. Proprio Barbara raccontò in un’intervista che l’uomo le disse: “Se te ne vai per me sei morta”. Eppure la conduttrice lo ha perdonato affermando a Verissimo: “Sono contenta di aver avuto impartita un’educazione così rigida”.

Un dettaglio che non molte persone conoscono riguardo la conduttrice è la sua paura più grande, l’aerofobia tanto che ha svelato di avere davvero molta paura di volare: “Pur di evitare l’aereo, viaggerei in cammello. Mi imbottisco di tranquillanti e mi siedo nella cabina di pilotaggio, accanto al comandante: così ho l’impressione di poter controllare le operazioni di volo”.

Durante la trasmissione di Pomeriggio Cinque condotta proprio dalla bella Barbarella, un ospite è rimasta fuori creando molto scalpore: si tratta di Patrizia Mirigliani.

Pomeriggio Cinque, un ospite è rimasta fuori

Non è un mistero quanto accaduto nella puntata di Pomeriggio Cinque, un ospite doveva partecipare al programma ma ne è rimasta fuori: si tratta di Patrizia Mirigliani, figlia del fondatore di Miss Italia e mamma dell’ex gieffino Nicola Pisu, doveva partecipare al programma per commentare quanto accaduto alla Miss Italia insultata perché di carnagione olivastra Anna Giulia Fossatelli.

Barbarella così è intervenuta per spiegare i motivi dell’assenza di Patrizia affermando: “Vi avevo detto che sarebbe venuta ed è vero, ma è rimasta fuori perché a Mediaset siamo rigidissimi. Ha mostrato il Green Pass, ma aveva bisogno anche di un tampone negativo e non è riuscita a trovare una farmacia per farlo”.