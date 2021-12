Belen Rodriguez, preoccupano le condizioni di Antonino: ricoverato in ospedale da dieci giorni

Belen Rodriguez e le condizioni preoccupanti di Antonino Spinalbese ricoverato da dieci giorni: cosa è successo

Una delle showgirl più belle del panorama dello spettacolo italiano che con la sua bellezza ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori in diversi programmi televisivi e molti shooting dove ha mostrato la sua profonda bellezza è Belen Rodriguez. Ella, è una showgirl e modella argentina naturalizzata italiana anche per le origini dei suoi genitori provenienti dalla città de La Spezia, è riuscita a conquistare gli spettatori oltre che per la sua bellezza anche per la sua professionalità. Gli show condotti dalla showgirl sono stati molti, ultimo concluso è stato quello di Tu si Que Vales. Ella ha avuto diversi flirt con molti personaggi dello spettacolo fra cui possiamo ricordare l’ex marito Stefano De Martino da cui è nato il piccolo Santiago, Fabrizio Corona, Marco Boriello e Andrea Iannone.

Le porte dello spettacolo si aprono grazie alla sua bellezza disarmante e, all’età di sedici anni comincia a lavorare in Argentina come modella principalmente di intimo passando anche per Miami e in Messico. Successivamente, decide di trasferirsi in Italia per coronare il suo sogno da modella cominciando a lavorare per diversi brand noti come Miss Sixty, Taglia 42, Jadea, Yamamay, Imperfect, John Richmond, Pitti. Sempre come modella ha posato per diversi editoriali di alta moda e lusso molto seguiti dal pubblico come GQ, Vanity Fair e Playboy Italia.

Oltre l’esperienza da modella, ella decide di entrare nel mondo della televisione cominciando nel 2006 a farsi notare in un programma di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica, fino a partecipare al programma Libero condotto da Teo Mammucari. Finalmente ha la possibilità, sempre in quell’anno, di partecipare al reality show L’Isola dei famosi riuscendo ad aggiudicarsi il secondo posto dopo Vladimir Luxuria, vincitrice di quella edizione con il 44% dei voti. Proprio tale programma le permette di esser ricordata e amata dai telespettatori.

La showgirl è stata spesso al centro del gossip oltre per alcuni avvenimenti fra cui possiamo ricordare la sua ascesa al Festival di Sanremo con un vestito alquanto vertiginoso dove si notava un piccolo tatuaggio raffigurante una farfallina che ha fatto il giro del web, ma anche per alcuni flirt con diversi personaggi dello spettacolo fra cui Marco Borriello, Stefano De Martino con il quale si è sposata e ha avuto un figlio, il piccolo Santiago, e ancora Marco Boriello e Fabrizio Corona. Proprio quest’ultimo ha affermato che grazie a lui, Belen ha raggiunto la notorietà che ha oggi: “quando si è messa con me era una ragazzina argentina che cercava spazietti in tv e sui giornali di gossip. Ora è la donna più amata e celebrata dello spettacolo italiano”.

Il suo attuale fidanzato Antonino Spinalbese, anche se qualcuno vocifera una profonda crisi è ricoverato in ospedale da molti giorni facendo preoccupare particolarmente i fan.

Antonino Spinalbese ricoverato: cosa è accaduto

Pare che Antonino Spinalbese, padre della secondogenita della showgirl argentina Belen Rodriguez non se la passi particolarmente bene in quanto risulta sia ricoverato in ospedale Fatebenefratelli.

Sui social, l’uomo mostra una scritta e un cartellino: “Spinalbese Antonino. 30/11/21. Risonanza addome”. Inoltre l’uomo ha scritto un lungo messaggio sulle sue Instagram Stories non rendendo particolarmente esplicito quanto accaduto e affermando: “Dieci giorni possono essere lunghissimi. Non basterebbero però le parole per ringraziare tutto il team dell’ospedale Fatebenefratelli, gli infermieri, il mio compagno di stanza Rocco e il professor Bigatti. Grazie di cuore, mi avete fatto sentire come a casa”.

La causa della degenza non è particolarmente nota e quindi i fan sono costretti a rimanere appesi ad un filo e attendere eventuali aggiornamenti.