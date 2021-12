Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il bebè è in arrivo? Ecco l’indiscrezione che non lascia dubbi

La coppia formata da Cecilia e Ignazio Moser ha delle novità in arrivo? l’indiscrezione non lascia dubbi. Ecco i dettagli della vicenda

Una delle coppie più belle e seguite soprattutto tra le pagine del gossip è quella formata dalla sorella di Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una coppia nata sotto i riflettori del noto reality Grande Fratello Vip, una delle edizioni più divertenti andata in onda nel 2017 con la presenza di tanti personaggi noti come Cristiano Malgioglio, Giulia De Lellis e la conduzione di Ilary Blasi, al suo fianco Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. La storia d’amore tra i due fu molto particolare poiché Cecilia lasciò il suo precedente fidanzato Francesco Monte in diretta televisiva.

La ragazza nel noto reality Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto il suo amore Ignazio, ha partecipato insieme al fratello Jeremias con cui ha un rapporto molto speciale. Come sua sorella Belen, anch’ella decide di seguire le orme di sua sorella cominciando a lavorare come modella e indossatrice sfilando per alcuni brand molto importanti ma la notorietà l’ha raggiunta nel 2015 con alcuni programmi televisivi, in particolare L’Isola dei famosi e il programma citato all’inizio Gf Vip.

Insieme le due sorelle lavorano come modelle per alcuni brand importanti e in una recente intervista Cecilia ha rivelato: “Prima mi lasciavo condizionare dai suoi iniziali “sì” che poi diventavano a volte “ni” oppure “no”. Rinunciavo a portare avanti le mie idee che poi si sono rivelate vincenti. Col tempo ho deciso di impormi di più, visto l’impegno che dedico a questi progetti. Con ottimi risultati e con la soddisfazione di entrambe”.

Ignazio Moser, invece, è divenuto noto grazie all’esperienza condivisa con Chechu al Gf Vip, figlio di un noto ciclista italiano, inizialmente ha voluto seguire le orme del padre fallendo per una brutta caduta; decide, così, di dedicarsi alla sua azienda vinicola di famiglia. La passione che scoppia tra i due fece molto scalpore per via della relazione conclusa con il precedente ragazzo di Cechu, Francesco Monte in diretta televisiva.

In molte interviste Cechu ha sempre rivelato di aver sognato una famiglia con Ignazio affermando: “Io e Ignazio conviviamo già, non sento questo bisogno di andare a nozze anche se mi piacerebbe moltissimo. Potrebbe quindi arrivare prima un figlio ma non metto fretta, né a me, né a lui. (…) come non piace a me bruciare le tappe non vorrei che le bruciasse lui”.

Pare che tra i due ci siano grosse indiscrezioni circa la presenza di un matrimonio e un figlio proprio come citato in una recente intervista passata.

Le indiscrezioni sulla coppia

La storia d’amore dopo quattro anni dalla conoscenza nella casa del Gf Vip procede a gonfie vele e i due sembrano dei dolci fidanzatini. Il settimanale Gente ha ipotizzato che la coppia possa decidere ben presto di allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio.

Proprio Cecilia in una recente intervista all’editoriale Gente ha rivelato: “Prima un figlio e poi le nozze.”

Nel settimanale si legge nel dettaglio i passi fatti dalla coppia: “Hanno avuto una breve pausa per poi ritrovarsi e giurarsi amore eterno. Ed hanno comprato casa insieme che pare abbia anche spazio per una camera da letto per un bebè che prima o poi arriverà.”