“Da quando te ne sei andato…”: il lutto che ha straziato Elettra Lamborghini

Giorno triste per Elettra Lamborghini. La Twerking Queen ha confessato su Instagram tutta la sua disperazione per il lutto che non ha mai suoperato del tutto: ecco che cosa è successo.

Elettra Lamborghini è una showgirl e cantante italiana famosa in tutto il mondo, erede nella nota casa automobilistica di lusso. Dopo una carriera iniziale nei reality-show ha intrapreso una nuova carriera musicale da cantante pop. Oggi ha 27 anni d’età ed è sposata con il Dj olandese Afrojack, nome d’arte di Nick van de Wall.

Fino ad ora Elettra Lamborghini ha pubblicato un solo album musicale intitolato “Twerking Queen“, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo con i suoi tormentoni estivi. Nel 2020 è stata anche tra i concorrenti in gara del Festival di Sanremo con la canzone “Musica e il resto scompare“, risultata la più ascoltata in streaming dopo il Festival.

Nel 2021 Elettra Miura Lamborghini è tornata in televisione prima come opinionista dell’Isola dei famosi e poi con una web-serie reality interamente dedicata alla sua vita privata: si chiama “Elettra e il resto scompare” ed è stata trasmessa on-demand da Discovery+.

Eppure nella vita da sogno di Elettra Lamborghini c’è un grande vuoto: un lutto che la cantante non è mai riuscita a superare e che l’ha colpita profondamente in gioventù. Insomma, anche per una star internazionale della musica come lei, non è sempre tutto rosa e fiori. Ecco che cosa è successo.

La cantante piange il suo cavallo Karack Silver

Sul suo profilo Instagram Elettra Lamborghini piange la scomparsa di Karack Silver, il suo primo cavallo e quello al quale era maggiormente affezionata. Tutti sanno che la cantante adora gli animali: possiede un maneggio con circa 30 cani di sua proprietà e almeno 5 cavalli, una tradizione di famiglia che anche lei ha imparato a portare avanti.

“Oggi sono 5 anni amore mio, mi manchi come fosse ieri“, scrive Elettra nell’anniversario della morte del cavallo, mentre pubblica alcuni scatti che li ritraggono insieme. Quando Karack Silver era ancora in vita, la Lamborghini era abituata a montarlo e a gareggiare: “l più grande guerriero io abbia mai avuto l’onore di montare“.

E invece da quando il cavallo non c’è più le cose sono cambiate: “Da quando te ne sei andato…“, scrive Elettra nelle storie Instagram, “non ho più avuto il coraggio di andare in gara“. Nella foto in alto vediamo Elettra ancora giovane mentre accarezza e bacia il suo vecchio cavallo.