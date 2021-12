Rudy Zerbi, sapete quanto guadagna l’insegnante di “Amici”? Uno stipendio da capogiro

Rudy Zerbi ,quanto guadagna l’insegnante più ambito di Amici, cifre da capogiro: ecco i dettagli e le curiosità

Uno degli insegnanti di maggior prevalenza che ha fatto il suo successo grazie all’aiuto della conduttrice Maria De Filippi, diventando uno degli insegnanti della scuola di Amici è Rudy Zerbi, una persona professionale, ironica che, nel corso della carriera ha lavorato per ben sedici anni alla Sony Music in qualità di produttore discografico affiancando i migliori artisti della scena musicale italiana fra cui Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, L’Aura, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Giusy Ferreri. Oltre la sua partecipazione alla scuola di Amici, il suo volto viene associato ad altre trasmissioni di successo come Tu si Que Vales e Pequenos Gigantes.

Prima del suo sogno e di raggiungere la vetta più alta della sua carriera brillante al massimo della professionalità, egli si dedica all’attività di disc jockey in alcuni locali e in particolar modo nella discoteca Covo di Nord. Una volta trasferito a Milano inizialmente per concludere i suoi studi, abbandona tale strada per iniziare a collaborare con la Sony Music come talent scout e successivamente produttore discografico. Questa attività la manterrà per oltre sedici anni.

La sua notorietà accresce grazie alle sue interviste particolari e bizzarre ai danni di artisti internazionali e a svariate collaborazioni con la Gialappa’s Band, tra le quali si ricorda Rai dire Sanremo, per la Rai. Una persona a cui è profondamente legato Rudy è la produttrice discografica Mara Maionchi. Tra i due vige un rapporto di stima e di affetto reciproco tanto che, è stato proprio Rudy a consigliare alla produttrice di partecipare al programma X Factor.

Dopo ben sedici dal suo ruolo di produttore discografico e talent scout, decide di darsi una seconda possibilità e riceve la proposta da Maria De Filippi di diventare professore nel talent e così comincia la sua carriera televisiva portata al successo anche grazie al suo talento, alla bravura e alla ironia che lo contraddistingue dal resto. Proprio su Maria De Filippi egli ha riservato delle parole profonde e commoventi affermando: “Dirò sempre che Maria De Filippi mi ha salvato la vita. Il mio rapporto con la Sony si era estinto e avevo tre figli da mantenere. Con la sua proposta di lavorare nel cast di Amici, Maria mi ha donato la possibilità di continuare a vivere della mia più grande passione: la musica”.

Molti fan sono curiosi di sapere a quanto si aggira il cachet di Rudy Zerbi.

Quanto guadagna Rudy Zerbi

Il pubblico è sempre molto attratto nel conoscere la cifra guadagnata da molti personaggi dello spettacolo come è avvenuto per Rudy Zerbi.

E’ difficile stimare con precisione il suo guadagno ma, alcuni siti web specializzati, hanno affermato che per quanto riguarda Amici, il professore percepirebbe una somma che si aggira ai 5 mila euro a puntata. Invece per quanto riguarda Tu si Que Vales pare che la cifra sia più alta ma non ci sono riscontri o certezze.