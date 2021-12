“… si è uccisa”: le parole di Fedez lasciano tutti senza fiato

Clamorosa rivelazione di Fedez. Il rapper marito di Chiara Ferragni si confessa nella serie reality “The Ferragnez” e lascia tutti senza fiato con la storia del suicidio che nessuno conosceva.

Federico Lucia, in arte Fedez, è un rapper milanese di 32 anni d’età, famoso anche per essere il marito di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale e fashion blogger più famosa del mondo. Insieme i Ferragnez, come vengono chiamati, hanno avuto anche due figli: Leone, il primogenito maschio e la piccola Vittoria, di soli pochi mesi.

Insieme Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia di influencer più famosi d’Italia e non solo, al punto che Amazon Prime Video ha prodotto una serie reality completamente basata sulla loro vita privata e familiare: la telecamera li segue nella loro vita di coppia esplorando i dettagli della loro relazione e mostrandone la quotidianità.

La serie si chiama appunto “The Ferragnez” ed è uscita il 9 dicembre 2021 in tutto il mondo. Il filo rosso che lega le puntate della serie è la terapia di coppia che Chiara e Fedez portano avanti di fronte alle telecamere insieme ad uno specialista. Marito e moglie mettono a nudo le proprie paure e i propri sentimenti, apparentemente senza filtri.

C’è un dettaglio di queste sedute di coppia che non è passato inosservato: stiamo parlando del racconto scioccante di Fedez che riguarda la sua infanzia e che il rapper ha raccontato con la voce rotta. È una storia triste che in pochi conoscevano, la storia di un abuso su minori e di un suicidio.

“Dentista pedofilo”. Rivelazione shock in The Ferragnez

“Quando ero piccolo avevo un dentista pedofilo“. Inizia così il racconto raccapricciante che Fedez ha condiviso con sua moglie, il suo terapista e con il pubblico da casa. Poi prosegue: “Avete presente quando devi fare le lastre e il dentista ti copre con una coperta? Beh, lui me la metteva sotto le mutande“.

Un giorno la famiglia di Fedez stava guardando la Tv e ha ritrovato il dentista al centro di uno scandalo mediatico: giornalisti e polizia avevano scoperto del dentista pedofilo e l’uomo aveva fatto perdere le tracce di sè: “A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento col dentista. E lui non c’era. Guardano uno speciale in televisione e scoprono che era un pedofilo. Da lì a poco questa persona si è uccisa. Sono consapevole che non è successo altro. Non ho subito una violenza pesante”

“Sono consapevole di non aver subito un vero e proprio abuso, non è mai successo niente, però quella storia mi ha fatto stare male“, conclude il rapper di fronte al volto triste ed impaurito di sua moglie, “questa vicenda mi ha segnato da piccolo“.