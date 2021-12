Claudia Gerini, il dolore dell’attrice per l’improvvisa scomparsa: “Sei volata in cielo…”

È un giorno triste per Claudia Gerini. L’attrice romana confessa sul suo profilo Instagram il dolore per la morte improvvisa e inaspettata: ecco che cosa è successo.

Claudia Gerini è un’attrice romana molto famosa. Ha 50 anni d’età ed è madre di due figlie femmine, Rosa e Linda: la prima è frutto del primo matrimonio con il dirigente Alessandro Enginoli, la seconda è nata dalla relazione con il cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione.

Claudia Gerini inizia la sua carriera alla fine degli anni ’80, ricevendo ruoli in piccoli film e ottenendo le prime comparsate in Tv. Ad inizio anni ’90 raggiunge il successo e la notorietà nazionale grazie ai ruoli ricoperti nei film di Carlo Verdone e da lì in poi la sua carriera è stata tutta in discesa.

Attrice di grande spessore, nel 2018 ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista nel film musical “Ammore e malavita“, che le è valso anche il Premio Nino Manfredi del Nastro d’Argento. Nel suo palmares anche due Premi Flaiano e due Ciak d’oro, oltre a numerose altre candidature.

Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come cantante e ballerina, prestando anche la voce per cantanti come Ornella Vanoni e Claudio Baglioni, oltre che per i Tiromancino, la band del suo ex fidanzato. Purtroppo per lei, qualche giorno fa le è giunta una terribile e dolorosa notizia con la quale non sarà facile convivere

Claudia Gerini piange la scomparsa di nonna Emilia

“Sei volata in cielo…“. Un messaggio commosso quello pubblicato da Claudia Gerini su Instagram per commemorare la morte di sua nonna Emilia, scomparsa improvvisamente nei giorni scorsi. “Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi“, scrive Claudia pubblicando vecchie foto di sua nonna.

L’attrice ha augurato un buon viaggio alla sua cara nonna, alla quale era molto affezionata. Nonostante l’età, era una donna piena di vitalità e ironia, come dimostrano le foto e come racconta la stessa Claudia Gerini: “Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri“.

Tanti messaggi di affetto e vicinanza nei commenti. Ad abbracciare virtualmente la Gerini non sono solo i suoi fans ma anche colleghi come gli attori Stefano Accorsi e Miriam Leone e cantanti come Franco Ricciardi e i Tiromancino. L’attrice dovrà farsi forza, consapevole che il ricordo della sua amata nonna la accompagnerà e le farà forza nei momenti difficili.