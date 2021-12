Uomini e Donne, Tina Cipollari smonta i sentimenti di Gemma Galgani: “Non sai neppure chi è”

Ancora una volta Gemma Galgani è finita nel mirino di Tina Cipollari, la quale ha criticato duramente il comportamento della dama torinese

In attesa di lunedì, data in cui è prevista la ripartenza delle riprese, per il momento il pubblico di “Uomini e Donne” non può fare altro che seguire le varie anticipazioni riportate sul web. Come al solito il programma è caratterizzato da diversi intrecci sentimentali, i quali costituiscono la colonna portante del format stesso.

Un esempio è quello che ha visto come protagonisti la tronista Andrea Nicole ed i suoi due corteggiatori, Alessandro e Ciprian. La scelta della Scavuzzo è ricaduta proprio su quest’ultimo, una decisione che ha raccolto soltanto polemiche in virtù della scarsa trasparenza mostrata dai due.

Con ogni probabilità, già dalla prossima settimana la tronista potrebbe tornare in studio per fornire delle ulteriori spiegazioni, necessarie soprattutto dopo le critiche che si è beccata da parte del pubblico e degli opinionisti. Il cavaliere che è uscito sconfitto ha manifestato tutta la sua amarezza, dato che soltanto pochi giorni prima aveva dichiarato il suo amore nei riguardi della ragazza.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: la rivalità infinita

Per quel che riguarda l’altra tronista di “Uomini e Donne”, vale a dire Roberta Giusti, nel corso della passata settimana ha annunciato di essere ormai pronta alla scelta che ricadrà o su Luca o su Samuele. I due cavalieri hanno provato a conquistarla con tutte le loro armi, ma adesso non gli resta che attendere per conoscere la decisione finale della ventiduenne.

Cambiando totalmente capitolo, un’altra questione che sta facendo molto discutere è quella di cui si è resa protagonista Gemma. La celebre dama infatti, chiusa la relazione con Costabile, si è gettata a capofitto in una nuova conoscenza. Il nome dell’uomo verso cui sta rivolgendo le sue attenzioni corrisponde a quello di Leonardo, anch’egli estremamente felice di approfondire il rapporto con lei.

A congelare gli animi però, ci ha pensato ancora una volta Tina Cipollari, la quale è intervenuta durante la puntata proprio per frenare l’entusiasmo della sua acerrima rivale: “Lei si basa sempre sul parlare e sulla conversazione, ma come fai a dire che sei sicura di lui che è la prima volta che lo vedi?”, ha domandato l’opinionista, prima di concludere il suo attacco con le seguenti parole: “Non sai neppure chi è, conosci quello che ti ha fatto vedere e la conoscenza è diversa da quella di una conversazione quotidiana”.