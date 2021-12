Alba Parietti, ritorno di fiamma con il celebre attore: “Emozioni e momenti indimenticabili” | Ecco la verità

Alba Parietti non è più single? A sorpresa la showgirl e conduttrice confessa su Instagram il ritorno di fiamma per il suo ex fidanzato: ecco la verità sul loro rapporto.

Alba Parietti è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex cantante, nata a Torino nel ’61. Oggi ha 60 anni d’età ed è madre di Francesco Maria Oppini, anche lui un volto noto della televisione italiana, nato dal matrimonio con l’attore Franco Oppini, dal quale ha divorziato negli anni ’90. Da allora, la Parietti ha avuto diverse relazioni amorose con personaggi famosi.

Dopo il divorzio con Oppini, Alba Parietti ha avuto una lunghissima relazione d’amore con un docente universitario di filosofia di nome Stefano Bonaga: la coppia ha convissuto a Bologna per molti anni fino alla separazione nel 1996, a causa di un presunto tradimento da parte della donna.

Successivamente la Parietti ha avuto flirt e love story anche con Jody Vender, un facoltoso finanziere di Milano, poi è stata con l’aristocratico siciliano Giuseppe Lanza di Scalea e infine, non molti anni fa, è stata con Cristiano De Andrè, musicista figlio d’arte, primogenito del cantautore Fabrizio De Andrè.

Molti, però, ricordano con particolare attenzione un’altra relazione di Alba Parietti che seppur breve viene ricordata come una delle più importanti della sua vita. Stiamo parlando del flirt con l’attore francese Christopher Lambert, che oggi ha 64 anni d’età: lui ed Alba si sono frequentati alla fine degli anni ’90 e poi di nuovo nel 2017.

La Parietti confessa: nostalgia di Christopher Lambert

Nessuno si aspettava questo ritorno di fiamma per il celebre attore, eppure Alba Parietti ha stupito tutti i suoi followers su Instagram con un messaggio a sorpresa che dimostra tutta la nostalgia per quel rapporto ormai perso da tempo. Alba tagga Christopher Lambert in queste vecchie foto che li ritraggono insieme e scrive: “Che bello trovare queste foto che sono ricordi di grande felicità“.

“Io avevo 35 anni e lui 39, eravamo belli uguale“. Le foto in barca sono state scattate sulla Nafisa, imbarcazione degli amici Rossana e Volja. “Eravamo una coppia che faceva sognare e anche noi in fondo abbiamo sognato“, scrive Alba tralasciando un pizzico di malinconia per i bei tempi andati.

“Chi ti regala emozioni e momenti indimenticabili rimane sempre nel cuore“, continua la Parietti, “perché sono talmente rari e preziosi che non possono che essere nell’album dei bei ricordi“. E ora chissà che non arrivi la risposta di Christopher Lambert e magari potrà essere l’occasione per un nuovo incontro.