Elisa Isoardi, dopo il periodo di stop è pronta al rientro: ecco dove la vedremo | L’indiscrezione

La conduttrice Elisa Isoardi dopo il periodo di stop è pronta al rientro in televisione: ecco dove sarà presente

Una delle conduttrici che con la sua simpatia e con la sua profonda professionalità ha cambiato la storia dei programmi da lei condotti, tra cui possiamo citare Linea Verde, Pongo e Peggy – Gli animali del cuore, Premio Ischia internazionale di giornalismo, Gusto italiano, Unomattina Verde e Rosa e tanti altri: stiamo parlando della splendida Elisa Isoardi. Nel corso della sua carriera è stata spesso al centro del gossip per essere stata la compagna del leader della Lega, Matteo Salvini, con il quale ancora oggi conserva un rapporto di stima e di affetto reciproco.

La sua carriera si apre con la partecipazione nel 2000 al concorso di bellezza Miss Italia, aggiudicandosi la fascia di Miss Cinema, trasferendosi nello stesso anno a Roma per studiare recitazione e diplomarsi presso presso la scuola sperimentale “Agorà” in Teatro Drammatico. Per due anni ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali, per concentrarsi successivamente alla carriera da modella sfilando per numerosi brand internazionali fra cui Il Marchese Coccapani, per Max Mara e per Carlo Pignatelli.

Nel 2003 diventa inviata della trasmissione Guarda che luna condotta da Hoara Borselli e Massimo Giletti proseguendo, l’anno successivo, con il programma Caccia al ladro, trasmesso dal canale Leonardo di Sky e nel 2007 conducendo il Festival di Castrocaro. Ella, ha avuto un crescendo artistico molto notevole che l’ha portata a condurre diversi eventi e trasmissioni di spessore fra cui Sabato & Domenica Estate, contenitore del weekend in onda al mattino, Pongo e Peggy – Gli animali del cuore e Linea Verde. Per un breve periodo conduce La prova del cuoco, per poi tornare nelle mani di Antonella Clerici.

In un’intervista da Silvia Toffanin, ella ha ricordato il caro amico e collega Fabrizio Frizzi scomparso affermando: “Il primo messaggio per augurarmi ‘in bocca al lupo’ per l’inizio di un nuovo programma l’ho sempre ricevuto da lui. Mi mancano i consigli che era sempre pronto a dare […] Fabrizio Frizzi era un uomo incredibile. Lo chiamo uomo, persona, non riesco a chiamarlo collega”.

Per la bella Elisa Isoardi vi è una grossa proposta in ballo che cambierebbe radicalmente la sua carriera.

Elisa Isoardi e la proposta che cambierebbe tutto

Dopo aver preso parte come concorrente a Ballando con le stelle e al reality show L’Isola dei famosi, per la bella Isoardi vi è una grossa proposta in ballo: la conduzione del Festival di Sanremo.

Pare che, la conduttrice sia in lista tra le candidate che potrebbero prendere parte al Festival di Sanremo 2022 e, stando a quanto si legge nel settimanale Vero, Amadeus avrebbe scelto proprio Elisa Isoardi a prendere parte nella kermesse musicale, in onda su Rai Uno dal 1 al 5 febbraio 2022.

Per Elisa sarebbe la prima volta sul palco dell’Ariston ma, al momento non è ancora stato ufficializzato nulla dallo stesso direttore artistico Amadeus. Insieme a Elisa Isoardi potrebbero alternarsi varie donne fra cui Alessia Marcuzzi, Matilde Gioli e Matilde De Angelis.