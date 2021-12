Flavio Briatore è ancora innamorato di Elisabetta Gregoraci: ecco l’indiscrezione clamorosa

Flavio Briatore è ancora innamorato di Elisabetta Gregoarci ecco l’indiscrezione: cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno degli imprenditori che ha cambiato radicalmente la scena imprenditoriale italiana dando voce della sua estrema professionalità, la sua bravura e il suo talento è Flavio Briatore, noto per essere uno degli uomini imprenditoriali più potenti del mondo. Secondo Forbes, Flavio Briatore percepirebbe una grossa somma di denaro da far invidia al resto del mondo pari 58 milioni di dollari divenendo l’imprenditore più pagato al mondo. Spesso al centro del gossip per le sue passate relazioni con le donne più belle del mondo fra cui Naomi Campbell e la showgirl amata dagli italiani per la sua spontaneità e simpatia Elisabetta Gregoraci con cui ha avuto un figlio, Nathan Falco a cui è particolarmente legato.

La sua carriera costellata da successi inevitabili dovuti al suo senso imprenditoriali e alla sua bravura sono partiti da una collaborazione a Milano con Achille Caproni (patron della Caproni Aeroplani), che vista la sua estrema professionalità gli affida la holding del suo gruppo. Successivamente, fa la conoscenza di Luciano Benetton collaborando per l’azienda e facendo salire al massimo i guadagni della stessa. La carriera comincia a salire e Flavio riesce a coronare il suo sogno, quello dell’ideazione e creazione del Billionaire Life che per anni ha portato il suo nome.

Prima di arrivare al successo clamoroso che ha raggiunto negli anni, da ragazzino svolgeva la professione di chierichetto e ha raccontato un aneddoto riferito a tale episodio: “io padre veniva a trovarmi ogni due settimane, quando la corriera lo permetteva. Le prime volte attendeva per i colloqui assieme agli altri genitori nella grande sala predisposta per gli incontri. Solo che via via spuntavano i miei compagni ma non io. Allora domandava ai bidelli: Ma dov’è mio figlio? Chi è il suo?, Flavio, si chiama Flavio Briatore?. Ah… Briatore è di nuovo in punizione nella sala delle colonne. Se vuole vederlo deve seguire il corridoio, avanti di là…. Alla fine papà smise di aspettarmi con gli altri genitori. Ad ogni visita andava dritto nella sala delle colonne. Non c’era rischio di sbagliare: ero sempre lì”.

Facendo riferimento, invece, ai ritocchini estetici egli ha rivelato come è nato il suo cambiamento svelando di aver perso ben diciassette chili: “Non è chirurgia: mi hanno messo un filo sul contorno viso, come una fascia da tennista sottopelle che tira su i tessuti. Non ho neanche una cicatrice. È medicina estetica”.

Briatore è uno degli uomini più potenti che, nel corso della sua vita ha avuto delle relazioni amorose con le donne più belle del mondo fra cui Naomi Campbell e la bellissima showgirl Elisabetta Gregoraci che, secondo alcune indiscrezioni egli vorrebbe riconquistare nonostante sia passato del tempo.

Flavio Briatore e l’indiscrezione sulla riconquista

Dopo la partecipazione della bella Eli al Grande Fratello Vip, ella si dichiara ancora single anche se, per la conduttrice potrebbe avvenire un vero e proprio ritorno di fiamma. Stando a quello che riporta il settimanale Vero, il suo ex marito Flavio Briatore è ancora molto innamorato di lei.

Sempre secondo l’editoriale Vero, pare che l’imprenditore stia facendo di tutto per riconquistare il cuore della sua ex moglie.

La coppia ha sempre avuto un rapporto di stima e di affetto per tutelare il loro unico figlio Natahan Falco a cui sono estremamente legati, ma magari tra i due ci potrebbe essere una seconda possibilità, un vero e proprio ritorno di fiamma.

La Gregoraci ha provato, però, a smentire tali pettegolezzi in quanto tra loro vi è solamente un rapporto di stima e di affetto reciproco ma, stando a quanto riportano voci vicine a Briatore, egli sognerebbe un ritorno di fiamma.